Franzella Paolo, UdC esprime il proprio convinto riconoscimento e plauso alla Polizia di Stato, in particolare agli agenti del Commissariato di Partinico, per l’operazione che ha portato alla denuncia e all’arresto del pastore accusato di aver appiccato un incendio doloso.

Questo intervento dimostra ancora una volta la professionalità, la dedizione e il coraggio delle forze dell’ordine nel presidiare il territorio e tutelare la sicurezza dei cittadini, anche in contesti difficili e spesso segnati da silenzi e complicità.

Il nostro plauso va anche a chi ha collaborato con gli agenti, segnalando il fatto e contribuendo in modo decisivo all’individuazione del responsabile. È un segnale importante: si sta finalmente abbattendo quel muro di omertà che per troppo tempo ha soffocato la verità e protetto l’illegalità. Quando i cittadini scelgono di non voltarsi dall’altra parte, ma di denunciare ciò che vedono, si compie un atto di civiltà e si rafforza il senso di comunità.

L’UCD di Palermo continuerà a sostenere ogni azione volta alla legalità, alla trasparenza e alla difesa del nostro territorio. Solo attraverso la collaborazione tra istituzioni e cittadini possiamo costruire una società più giusta e sicura.



Palermo, 17/08/2025

Coordinatore Provinciale UCD – Palermo

Dott. Paolo Franzella

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.