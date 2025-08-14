Franzella Paolo UDC – Replica alla dichiarazione della Rappresentante Sindacale (USB PI Sicilia) –





Apprendiamo da notizie giornalistiche On line di alcune dichiarazioni da una Rappresentate Sindacale USB PI Sicilia

sulla vicenda previdenzionale degli ex precari utilizzati negli Enti pubblici siciliani, pertanto, per onesta intellettuale occorre fare chiarezza in merito alla recente dichiarazione rilasciate dalla rappresentane Sindacale. Riteniamo come Coordinamento UdC Provinciale di Palermo, esprimere una ferma contrarietà rispetto ai contenuti e ai toni utilizzati, che appaiono distorti e non aderenti alla sequenza reale degli eventi ultimi.

Pur condividendo la preoccupazione per la condizione previdenziale dei lavoratori ex LSU-LPU / ASU / PIP, EX ART. 23 L. 67/88 per cui ci stiamo adoperando, è doveroso ricordare che il Disegno di Legge n. 539, volto al riconoscimento contributivo degli anni di servizio privi di copertura, è stato presentato il 3 febbraio 2023 e annunciato ufficialmente il 14 febbraio 2023. Tale iniziativa parlamentare precede di fatto la dichiarazione dell’USB, datata il 17 aprile 2023, e dimostra che la politica non è rimasta inerte, ma ha già avviato un percorso concreto per affrontare il problema, pur avendo consapevolezza che lo stesso risulta in una fase in cui occorra accelerare i tempi per l’approvazione,

le affermazioni secondo cui alcuni rappresentanti politici avrebbero “scoperto solo ora” la questione, o starebbero inscenando una “commedia sicula”, risultano pertanto non solo ingiustificate, ma anche dannose per il clima di collaborazione necessario a portare avanti un progetto tanto atteso quanto complesso, richiede serietà, rispetto e coerenza. È fondamentale riconoscere gli sforzi già compiuti in sede legislativa e sostenere con responsabilità la proposta che mira a sanare una ferita sociale aperta da troppo tempo. Infine ci rendiamo conto di che l’iniziativa prodotta dall’organizzazione sindacale nell’Aprile del 2023 non ha nulla a che fare con quanto stiamo avanzando per questi lavoratori, di cui è stato presentato il DDL. 539.

Riteniamo che per la rappresentante Sindacale sia stato un abbaglio di mezzagosto.





Coordinatore Provinciale UdC di Palermo

Dott. Paolo Franzella

