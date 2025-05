Continua la diaspora del partito della Meloni in provincia di Palermo, iniziata qualche mese fa con il deputato regionale Marco Intravaia, seguito da tutto il suo gruppo composto da sindaci, assessori e consiglieri comunali in tutta la provincia; proseguita con Natale Puma consigliere comunale a Palermo e dall’ex assessore comunale Andrea Mineo e che non sembra volersi fermare nonostante il commissariamento del partito in Sicilia e la nomina di Luca Sbardella, parlamentare laziale, come commissario nell’isola.

Abbandoni che hanno fortemente indebolito il partito della premier in provincia di Palermo con i risultati che sono stati abbastanza tangibili alle elezioni provinciali, di secondo livello, di domenica scorsa con Fratelli d’Italia che ha ottenuto solo 3 seggi, lo stesso risultato ottenuto dal PD e dalla DC di Totò Cuffaro.





E ad abbandonare FDI è oggi, ma rumors parlano di altre fuoriuscite di amministratori che lo seguiranno nei prossimi giorni, un altro nome molto conosciuto in provincia e in città, Toti Longo, consigliere comunale a Partinico, da sempre vicino al senatore e coordinatore provinciale di FDI Raoul Russo e alla parlamentare ed ex vicesindaco di Palermo Carolina Varchi. Longo negli anni si è speso per il partito meloniano con la candidatura a sindaco a Partinico totalizzando 5100 voti di preferenza e portando il partito dei fratelli d’Italia al 19,5% e alle elezioni comunali a Palermo nel 2022 dove ha ottenuto oltre 900 preferenze, ma anche alle elezioni regionali nel 2017. Toti Longo, docente di scienze motorie e all’Università degli Studi di Palermo, negli ultimi due anni ha ricoperto un incarico di supporto alle strategie relative all’impiantistica sportiva della città metropolitana, occupandosi anche delle relazioni tra l’ente e l’Ufficio Scolastico provinciale e regionale.





“Dopo anni di militanza e fedeltà incondizionata verso il partito di cui sono stato dirigente provinciale e regionale – dichiara Toti Longo – oggi mio malgrado lascio FdI. Porto con me i valori della destra, l’amicizia e il rispetto che ho ricevuto da tantissima gente che ho incontrato nel mio percorso. Questa scelta, maturata con grande attenzione, nasce dall’esigenza di rimanere fedele ai valori e agli ideali che da sempre ispirano il mio impegno politico. Negli ultimi tempi, ho riscontrato divergenze sempre più profonde rispetto alla linea politica e alle modalità operative del partito a livello provinciale che non mi hanno più fatto sentire a a mio agio. Oggi guardo con attenzione il nuovo percorso di radicamento sul territorio della Lega e nei prossimi giorni ufficializzerò le mie scelte politiche”.

Luogo: Partinico, PARTINICO, PALERMO, SICILIA

