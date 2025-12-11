È stato eletto all’unanimità nell’ambito del congresso cittadino del partito tenutosi al Teatro Comunale, alla presenza, tra gli altri, del deputato regionale Giuseppe Zitelli. Già consigliere per due volte nelle passate consiliature, Alessandro Michele Tenerello ha espresso la volontà di dialogare con i cittadini, ascoltandoli e coinvolgendoli nella promozione di azioni politiche capaci di valorizzare il territorio.

“Sono onorato di assumere questo ruolo – afferma – e di poter lavorare per il bene di Misterbianco, prestando particolare attenzione ai giovani, fondamentali per costruire il futuro”.

“Desidero rivolgere i miei personali ringraziamenti – dice – a tutta la deputazione regionale e nazionale di Fratelli d’Italia, e al nostro eurodeputato Ruggero Razza per la sua vicinanza alle dinamiche territoriali e il suo impegno quotidiano nel coniugare l’attività di europarlamentare con l’attenzione alla nostra comunità”.





“Ringrazio inoltre – aggiunge – Francesco Basile che mi ha preceduto e il coordinatore provinciale di FdI a Catania Alberto Cardillo”.

“Fratelli d’Italia a Misterbianco, adesso – sottolinea il nuovo coordinatore – punta a rafforzare la propria presenza e a lavorare a stretto contatto con l’amministrazione e i cittadini per costruire un futuro migliore”.

“Abbiamo i numeri e le competenze – commenta – e di certo non mancano voglia ed energie per essere veri protagonisti del presente e del futuro in città: lavoreremo fin da subito con il nutrito gruppo di consiglieri comunali e dei nostri rappresentanti in Giunta a Misterbianco”.





Parole di soddisfazione anche da parte di Giuseppe Zitelli.

“Esprimo vivo compiacimento per la carica assunta da Alessandro – dichiara – nella certezza che le sue qualità umane e politiche gli consentiranno di svolgere un ottimo lavoro, tra la gente e per la gente”.

“Fratelli d’Italia – conclude il parlamentare all’ARS – prosegue nel proprio radicamento e rafforzamento territoriale con una classe dirigente ricca di idee, preparata e in grado di mettersi in gioco per garantire ai cittadini ascolto e partecipazione”.

Luogo: MISTERBIANCO, CATANIA, SICILIA

