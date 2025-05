Cosa succede quando due persone che vivono a centinaia di chilometri di distanza scoprono di condividere la stessa visione artistica? Nasce qualcosa di unico. È il caso di Frenkin Official, il duo formato da Diego, residente in provincia di Bergamo, e Mike, romano, legati da un’amicizia nata in modo del tutto inaspettato. Era il 2013 quando Diego e Mike si sono conosciuti durante una crociera nelle capitali baltiche. Accompagnati rispettivamente da un amico e dalla moglie, i due si sono trovati fin da subito in sintonia, dando il via a un’amicizia autentica e profonda, che ha saputo resistere a distanza e tempo. Undici anni dopo, nel 2024, quell’alchimia si è trasformata in un progetto musicale: nasce così Frenkin Official. Il duo unisce due passioni complementari: Diego è il motore musicale, occupandosi della produzione e del cantato; Mike, invece, è la penna del gruppo, autore dei testi, spesso scritti di getto e con grande spontaneità. Ma la loro collaborazione è tutt’altro che rigida: ogni brano nasce da un confronto, da un’idea lanciata da uno dei due, che poi viene sviluppata insieme. “Le nostre canzoni nascono spesso da un titolo o da un’intuizione”, raccontano, “e poi prendono forma in modo naturale e condiviso”. Il loro stile spazia tra rap e pop, con testi che affrontano tematiche personali, sociali, intime ma anche universali. Ciò che accomuna tutta la loro produzione è un messaggio di speranza e positività, con una scrittura libera da riferimenti precisi o da modelli da imitare. L’obiettivo è uno solo: esprimere ciò che sentono, nel modo più autentico possibile. In poco più di un anno, Frenkin Official ha dimostrato una produttività notevole: sono già sette gli album pubblicati su Spotify, l’ultimo dei quali, intitolato Harabanana, include 19 tracce. Ogni brano è il frutto di intuizioni improvvise, di idee nate al volo ma coltivate con passione e dedizione. E il percorso creativo non si ferma qui: un nuovo album è atteso per ottobre 2025. Il materiale è quasi pronto, manca solo un titolo, ma l’energia con cui lavorano è quella di sempre. Per chi volesse seguire il loro percorso artistico, Frenkin Official è presente su tutte le principali piattaforme digitali:

