Frida Kahlo arriva a Palermo e per la mostra a lei dedicata “Virtual- Multimedia- Photo Experience” sceglie la storica sede di Palazzo Mazzarino in via Maqueda a pochi metri dal celebre Teatro Massimo. Pronta per essere inaugurata il prossimo 3 novembre 2023, la manifestazione, presentata dalla Olympo Cdc Holding, consentirà al pubblico di osservare da vicino i tratti più personali della famosa artista messicana. Per i visitatori oltre ad un viaggio immersivo tra le opere della geniale pittrice con gli esaltanti visori 3d, anche una selezione appassionante di fotografie legate ai momenti conosciuti ed inediti della vita di Frida Kahlo. Il percorso di Palazza Mazzarino traccia tutte le fasi della vita dell’artista: l’infanzia, seguita dalla giovinezza dove manifesta la sua ribellione vestendosi con abiti da uomo, l’incontro con l’amore della sua vita – Diego Rivera – fino a giungere, dopo una vita costellata di dolori e avventure, alla sua sfortunata morte. Un’esperienza unica ed emozionante capace di trasportare il pubblico nel mondo di Frida. Un viaggio emozionale per conoscere la donna, viverla e comprenderne l’essenza, la sua forza, il suo coraggio, il suo talento e il suo infinito amore. La mostra sarà aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 e il sabato, la domenica e i festivi dalle 10.00 alle 21.00. I biglietti sono acquistabili su go2-ticketone e ciaotickets. Per informazioni è possibile contattare il numero 3342766118 o scrivere a fridakahlovirtual@libero.it

Luogo: Palazzo Mazzarino, Via Maqueda , 383, PALERMO, PALERMO, SICILIA

