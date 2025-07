Personaggi inediti, canzoni in più, new entry e grandi ritorni

Il musical “Frozen – Cuore di ghiaccio” della Compagnia dei Balocchi

in cartellone sabato 2 agosto al Giardino Corallo di Messina

per la regia di Sasà Neri e la produzione Taomai Management





Un personaggio nuovo, tratteggiato a partire dalle impressioni ricevute durante l’audizione della giovane artista che ha così conquistato la parte. Una colonna sonora che si arricchisce di altri due brani e di un’ulteriore voce solista. Una drammaturgia che aggiunge suggestioni a suggestioni, cogliendo da entrambi i film d’animazione Disney ma anche da classici della letteratura. Infine, il ritorno sul palco di attori che per anni il pubblico ha applaudito sia nel teatro musicale sia nel teatro di ricerca. E, insieme con loro, per la prima volta sotto i riflettori, un talento giovanissimo al quale si affida uno dei ruoli principali.

Il musical “Frozen – Cuore di ghiaccio” della Compagnia dei Balocchi di Sasà Neri, in collaborazione con il Centro Danza Sportiva International, riconquista la scena – per la produzione Taomai Management – rinnovato nel copione, nel cast, nei numeri musicali, nelle coreografie. L’appuntamento è per sabato 2 agosto con inizio alle ore 21 al Giardino Corallo di Messina.





Spettacolo per tutta la famiglia, capace di incantare e coinvolgere i più piccoli come i più anziani, “Frozen – Cuore di ghiaccio” riporta sul palco i performer che ne hanno fatto il successo: le due protagoniste, Giulia Tringali, già corista del tour nazionale di Claudio Baglioni, nei panni di Elsa, e Giulia De Domenico, che interpreta la sorella Anna, e con loro Simone Siclari (Hans), Riccardo Ingegneri (Kristoff/Re), Rodolfo Cutrì (Sven la Renna), Viviana Romano (Mama), Sofia De Domenico (Anna bambina, Ensemble), Marta Vita (Regina Iduna, Ensemble), Sam Ruggeri (Vescovo, Ensemble), Elisa Di Vincenzo (Cameriera, Ensemble), Giorgia Ragno (Cameriera, Ensemble), Serena Famiani, Aurora Micali, Chiara Leone (Ensemble).

Ma non è tutto. Il musical vede il ritorno tra i Balocchi di due attori amatissimi, Davide Colnaghi (Re Agnarr) e Ninetta Napoli (Duca Di Weselton), e porta a debutto due new entry assolute, Francesco Barbaro, straordinario interprete di appena 10 anni, che impersona Olaf, e la ventenne Giorgia Bommarito, per la quale il regista Sasà Neri ha scritto il personaggio Black Lion – Malinconia, affidando alla sua voce anche due brani del Frozen 2 con testo adattato e un breve ed intenso monologo tratto dal “Giardino del Profeta” di K. Gibran.





Al fianco di Sasà Neri il dietro-le quinte è composto da Andrea Bernava Morante e Antonio Ramires della Taomai Management, Giulio Decembrini, reduce da due anni di tournée con “Fame”, alla direzione musicale e corale, Manuela Migliore e Maria Elisabetta Ruffa alle coreografie, Giovanni Bombaci, prestigiosa firma di Grafica 3D ed effetti scenici, Messina Audio Service di Privitera per il comparto luci e fonica, Elsa e Damocle La Spada per scene e grafica, Archimede Spettacoli per i costumi. Completa il desk Giusi Ruggeri amministratrice di compagnia.

Luogo: Giardino Corallo, Via Boner , 45, MESSINA, MESSINA, SICILIA

