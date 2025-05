Una serata spumeggiante e piena di sorprese, ma sempre estremamente elegante, la presentazione della rivista “Licari in White” a Villa Gattopardo. Un evento pensato per ispirare coppie di futuri sposi, professionisti del settore e appassionati di stile.

«Le coppie che si sono già sposate sono venute a prendere la rivista in cui ci sono le loro foto, si è trattato di una sorpresa, sono molto felici – racconta Davide Licari, editore della rivista ed organizzatore dell’evento -. Tanti sono stati i partner ed i collaboratori della rivista tra cui Letizia Rusignolo, Salvo Flowers, Tenute Cinquanta, Radio In, Griffi e, ovviamente, Tommaso Dragotto che ci ha dato la possibilità di utilizzare una location unica come Villa Gattopardo».

La particolarità della nuova rivista “Licari in White” è il modo nuovo di vedere l’arte della fotografia, che privilegia una rappresentazione autentica della vita quotidiana, catturando emozioni genuine e momenti spontanei. Ed è in questo modo che nelle fotografie di Licari gli sposi comuni diventano modelli. «Nella rivista si troveranno i consigli degli esperti su temi come la location, il cibo, le decorazioni, capelli, vestiti – precisa ancora Davide Licari – Fondamentalmente ci sono pochi brand, ma tutti importanti per il Made in Italy come Elisabetta Polignano, Donatella Gallo».

«È una bellissima serata, infatti quando degli imprenditori vanno avanti come Licari in White non possiamo che essere tutti felici – ha riferito Tommaso Dragotto, presidente di “Sicily by Car” e partner dell’evento – I giovani vanno sempre avanti in ogni caso, soprattutto in questo ultimo periodo in cui hanno capito che bisogna andare avanti e guardare oltre quello che c’è già».

«Questo è un momento importante perché ci lega ancora di più agli ascoltatori presenti all’evento ed a coloro che ci seguono anche da tantissimo tempo, dal momento che Radio In esiste dal 1976 – ha riferito la speaker Sara Priolo-. Ovviamente, per me sono passati soltanto 10 anni da quando faccio la speaker, ma devo dire che è un mondo bellissimo. Stasera sono molto emozionata perché, prima di tutto, abbiamo il compito e la responsabilità di raccontare tutte le meravigliose realtà e eccellenze del territorio che troviamo all’interno della rivista Licari in White, in questa splendida cornice che già di per sé ci fa emozionare, la Villa del Gattopardo. E poi sono anche emozionata perché all’interno della rivista troverete un’intervista dedicata a me, dal mio percorso da speaker fino a quello che riguarda il momento più bello che arriverà, cioè quello del matrimonio».

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

