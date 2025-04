Gaetano Montagnino è stato riconfermato segretario generale della Flaei Cisl Sicilia, la federazione regionale dei lavoratori elettrici della Cisl. A eleggerlo il congresso regionale della Federazione, svoltosi oggi ad Agrigento. Eletti come componenti della segreteria, Giuseppe Giansiracusa, Sebastiano Lo Monte, Carlo Santodonato e Giuseppe Passanisi.

“La nostra priorità – ha detto Montagnino – è quella di sollecitare l’erogazione ai cittadini di un servizio elettrico efficiente e di qualità, abbassando il costo delle bollette. Per raggiungere questo obiettivo puntiamo su un’interlocuzione con le aziende per capire quale sia il mix energetico da realizzare in Sicilia, a partire dalle fonti rinnovabili”. Il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, ha sottolineato la necessità di varare in tempi brevissimo il piano energetico regionale. “L’energia – ha detto La Piana, intervenendo al congresso della categoria – è un tema fondamentale in Sicilia, da cui dipende la vita quotidiana di 5 milioni di persone e il futuro di tutto il sistema economico produttivo regionale. Occorre dunque che si mettano in atto le strategie per rendere l’isola un hub energetico al centro del Mediterraneo, dotando intanto la regione di uno strumento indispensabile come il piano energetico regionale, alla cui elaborazione è fondamentale che partecipino attivamente le istituzioni, le parti sociali e le parti datoriali”.

Il segretario generale della Flaei Cisl, Amedeo Testa ha evidenziato la necessità di gestire i cambiamenti legati alla transizione energetica. “Il percorso della transizione energetica è già da tempo partito – ha detto Testa – e prevede investimenti importanti. Grandi saranno le refluenze sociali economiche e produttive connesse ma serve un’operazione verità che è quella che la Flaei Cisl sta facendo con coraggio, perché è ormai palese che non tutti gli interventi saranno realizzati. Punto cruciale è dunque lavorare concretamente affinché la transizione sia equa, giusta e finalizzata a realizzare obiettivi concreti. Il primo obiettivo deve essere certamente quello di dotare il Paese di una rete elettrica adeguata ai crescenti bisogni energetici dei cittadini e delle imprese”.

