Proseguono con successo le iniziative del Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara volte a promuovere la formazione e la facilitazione digitale tra i cittadini del territorio, fornendo competenze utili per affrontare le sfide del mondo contemporaneo.

Saranno presenti il presidente del Gal, Ignazio Puglisi, il coordinatore del progetto facilitatori digitali, Claudio Guzzetta e il formatore ing.Carlo Puglisi. Stasera alle 18:30, si terrà il primo forum nella sede dell’associazione Eris di via Salvo D’Acquisto a Passopisciaro.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto e apprendimento per i residenti della zona interessati a migliorare le proprie competenze digitali. L’iniziativa formativa proseguirà domani, mercoledì, alle 18:00, nella sede dell’associazione Unitre “S.Incorpora”, presso il centro sociale Don Vincenzo Di Mauro a Linguaglossa.

Anche in questo caso, l’incontro sarà focalizzato sull’acquisizione di strumenti e conoscenze digitali pratiche e utili per la vita quotidiana. “Gli incontri formativi promossi dal Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara – afferma il presidente del Gal, Ignazio Puglisi – testimoniano l’impegno nel supportare la crescita e l’inclusione digitale della comunità locale, offrendo opportunità concrete per acquisire maggiore autonomia e consapevolezza nell’utilizzo delle tecnologie digitali”.

