

Carini. Gallina: mi unisco allo strepitoso e coraggioso lavoro fatto dal segretario provinciale UdC Paolo Franzella “Approvare la norma per una pensione dignitosa agli ex precari del pubblico impiego”

un solo grido-continua Gallina- sostegno politico al Ddl 539 “Lavori socialmente utili. Trattamento Previdenziale”.

Sono da sempre al fianco di questi lavoratori e non ho mai approfittato della situazione di disagio che negli anni hanno subito. Ripercorrendo la storia di migliaia di lavoratori con un piede dentro e uno fuori dalla Pa, “i soggetti precari hanno prestato servizio e fornito servizi utili alla collettività, contribuendo allo svolgimento di compiti istituzionali, sopperendo a carenze di organico e con notevole risparmio degli enti in cui erano collocati, pur in presenza di lavoro subordinato e continuo, ma senza contributi previdenziali”

I lavoratori tra i quali ex Resais, ex Pip e ex Asu ed ex art.23 sono stati inquadrati con contratti part-time e salari bassi. Percorsi frammentati che rischiano di proseguire anche dopo la cessazione dell’attività come si sta verificando per circa mille neo-pensionati che ricevono assegni mensili pari o al di sotto il trattamento minimo – circa 600 euro – pur avendo lavorato almeno 35 anni(fonte inps).

Come dice il segretario Franzella “Non possiamo permettere che il futuro di questi lavoratori – scrive Franzella – sia segnato dall’incertezza dalla marginalizzazione economica. La politica deve assumersi la responsabilità di correggere gli errori del passato e garantire un futuro dignitoso a chi ha contribuito al funzionamento degli enti pubblici siciliani nel tempo”.







Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.