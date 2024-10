Carini. E’ il temporaneamente che preoccupa l’ex consigliere Gallina Giovanni, ne ho visti di giochi politici… pronto a far scendere tutta la popolazione in campo..

Il punto di primo intervento di Carini, che si trova all’interno del punto territoriale d’emergenza (ex ospedale Santo Spirito), in piazza Monsignor Vincenzo Badalamenti, trasloca temporaneamente.

E’ il temporaneamente che preoccupa l’ex consigliere Gallina Giovanni, ne ho visti di giochi politici e fin quando non vedo concretamente ristabilire il pronto soccorso a Carini non si dormirà. Carini in passato ha già perso eccellenze sanitarie e non, nel silenzio assordante di una politica distratta.

Oggi tutti recriminano e fanno mea culpa per il passato ebbene io credo che oggi non bisogna arretrare di un centimetro , questa non puo’ passare in sordina per i nostri figli e per i nostri nonni carinesi. Conclude Gallina pronto a far scendere tutta la popolazione in campo..





Luogo: comune, CARINI, PALERMO, SICILIA

