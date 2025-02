Nasce il comitato in difesa dei diritti degli assistenti igienico personale e si lavora per una norma riparatrice. L’On. Marchetta Segretario Commissione ” V – Cultura, Formazione e Lavoro” apre le porte delle istituzioni in difesa dei diritti di questi lavoratori. La delegazione degli assistenti che rappresenta la categoria (100 assistenti tra Carini e paesi limitrofi) incontrano le istituzioni. È stato un incontro proficuo e possiamo lavorare per garantire il diritto di questa categoria professionale.



“Quando ho ricevuto – ha detto Giovanni Gallina, coordinatore Udc Carini – l’ appello degli assistenti igienico-sanitari fin da subito ho avuto chiara la questione. Le norme sono chiare: gli operatori e i collaboratori scolastici esercitano attività di base, l’insegnante di sostegno favorisce l’inclusione e l’apprendimento. È in questo quadro normativo che bisogna tutelare questa categoria con una norma che ne disciplini la presa in servizio permanente. Ricordo l’importanza di queste figure che mettono la propria persona e il proprio cuore accanto a questi ragazzi con disabilità nelle sfide quotidiane che essi affrontano, oltre assistenza e al supporto alle famiglie in modo che possano vivere con maggiore tranquillità. Presto ci saranno aggiornamenti. Non possiamo – continua Gallina – far vivere questi operatori e le loro famiglie nel terrore dell’incertezza”.

