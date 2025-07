“Ci troviamo di fronte a una vicenda che coinvolge il vertice della rappresentanza parlamentare siciliana. È per questo fortemente apprezzabile l’iniziativa del Presidente Gaetano Galvagno di riferire personalmente all’Aula, dimostrando grande sensibilità istituzionale e rispetto per l’Assemblea”.

Lo ha dichiarato il deputato regionale di Grande Sicilia, on. Giuseppe Lombardo, intervenendo all’Ars in merito alla vicenda giudiziaria che coinvolge il Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno.





“È altrettanto condivisibile – ha proseguito Lombardo – la prudenza espressa da Galvagno nei confronti di un’indagine ancora in corso, sulla quale si sono però già addensati sospetti e pressioni mediatiche senza precedenti. In questi giorni abbiamo assistito a un vero e proprio linciaggio mediatico che ha oltrepassato i limiti della libera informazione, compromettendo il diritto alla difesa e ledendo la reputazione e la dignità della persona coinvolta. Prima del Presidente, prima del politico, c’è l’uomo. Ed è doveroso tutelare la dignità di chi, ad oggi, è semplicemente un indagato e non un imputato, né tantomeno un condannato”.





“Come rappresentanti delle istituzioni – ha concluso il deputato di Grande Sicilia – abbiamo giurato sulla Costituzione, che sancisce la presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio, e sulla nostra Costituzione non sono consentite valutazioni a convenienza. È nostro dovere riportare questa vicenda all’interno della cornice dello Stato di diritto, nel rispetto sia dell’indagato sia della magistratura, nel cui operato continuiamo a riporre piena fiducia, come massimo baluardo della legalità nel nostro Paese. Per questo incoraggiamo il Presidente Galvagno ad andare avanti con il consueto equilibrio e senso di responsabilità che ha dimostrato sino ad ora. In questo percorso potrà contare sul nostro sostegno”.

