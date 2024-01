Catania, 26 gennaio 2024 ore 15.30: in occasione della Global Game Jam di Catania organizzata da E-Ludo Lab e GDG – Google Developers Group Catania, si terrà nei locali di Paradigma e Etna Hi Tech in viale Africa 31/E a Catania, la tavola rotonda a cura di Ferpi Sicilia dal titolo “Gamification per le strategie di Branding e Relazioni Pubbliche”.



La tavola rotonda a cura della Delegata FERPI regione Sicilia Elisa Toscano, CEO dello Studio Toscano RP e Marketing, approfondirà la Gamification come strumento funzionale per le strategie di Relazioni Pubbliche: “Approfondiremo il grande valore strategico di questo strumento che consente di applicare un approccio ludico alle nostre strategie, sviluppando sistemi di relazione con i pubblici di riferimento delle imprese e delle organizzazioni per creare engagement e customer loyalty. Il gioco, i dati di oggi ce lo confermano, rappresenta un elemento di distrazione e svago apprezzato trasversalmente da tutte le generazioni e tutti i generi, colmando quel gap generazionale che altri mezzi subiscono. Il coinvolgimento è profondo e, tramite un sistema di incentivazione, si riesce a creare una fidelizzazione di altissimo livello. In termini comunicativi e di relazione, rappresenta uno strumento strategico dal grande valore ed estremamente versatile nelle sue applicazioni. I relatori che ho voluto al mio fianco sono validissimi professionisti del Marketing, delle Pr e del Game/Product design: Salvo Mica – Founder Gameful Ltd, Gamification designer, Product lover, tech enthusiast, Serial startupper. Ha lavorato con Multinazionali come Db Schenker in Francia, Gefco in Germania, Luxottica, P&G, Unilever, Msd. Ha progettato esperienze game based fruite da decine di migliaia di persone in tutto il mondo; Francesco Onorato – Director of Sales and New Business e socio della startup di gamification CataBoom. Italiano di nascita e naturalizzato americano, vive e lavora negli Stati Uniti dal 2013.”

In occasione delle tre giornate della Global Game Jam di Catania, durante la tavola rotonda iniziale, saranno presentate delle importanti case history di livello internazionale. Sarà possibile seguire gratuitamente l’incontro sia in presenza che in streaming tramite il link https://meet.zoho.eu/R1IYJStQJK.

Luogo: Paradigma, Viale Africa, 31/E, CATANIA, CATANIA, SICILIA

