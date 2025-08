L’evento rappresenta, in costumi e allestimenti d’epoca, il rito del fidanzamento nella cultura nobiliare di un tempo





L’8, il 9 e il 10 agosto, dalle 9.30 alle 13, presso gli eleganti saloni del Circolo Mazzini di Gangi, torna in scena “Il Contratto”, la rievocazione in costumi e allestimenti d’epoca, del rito del fidanzamento nella cultura nobiliare di un tempo. L’evento, organizzato dai soci del circolo, rappresenta, come riportato anche nella locandina, un’arte antica, sacra e conviviale che sigilla “ghiotti accordi” e “digeribili amori”. Veri e propri “assaggi di teatralità”, sempre per rimanere del solco delle curiose e “appetitose” definizioni scelte dagli organizzatori per stimolare la curiosità del pubblico. L’ingresso è a gruppi con prenotazione presso l’ufficio turistico di Gangi sito in Piazzetta Zoppo di Gangi o per telefono a al 0921689387 o la 3772837084. L’evento, oltre ad essere un momento di teatro con “attori che non ti aspetti” rappresenta, specie per i turisti, un’occasione perfetta per visitare i saloni e gli affreschi risorgimentali di Palazzo Mocciaro, sede dei locali del Circolo Mazzini. Il palazzo si trova nel cuore del centro storico di Gangi, in Corso Umberto I.

