“Una Marina di libri”, il festival dell’editoria indipendente, ospita, sabato 10 giugno, alle ore 18, a Villa Filippina (al Planetario, in piazza San Francesco di Paola 18), a Palermo “Gattopardi di Sicilia. Aristocratici, eretici e inattuali”, un incontro culturale su queste figure che hanno contrassegnato, a vario titolo, la storia della Sicilia.

L’incontro sarà introdotto da Alberto Samonà. Interverranno Vittoria Alliata, Annamaria Corradini, Tommaso Romano, Gaetano Savatteri, Fulvia Toscano.

Quel che si vuole porre è uno sguardo originale sui cosiddetti “ultimi gattopardi“: non soltanto aristocratici, ma protagonisti della storia e della cultura del Novecento siciliano. Per citare solo alcuni nomi: dall’autore de Il Gattopardo, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ai Baroni Piccolo di Calanovella, da Bebuzzo Sgadari di Lo Monaco al “Principe rosso” Alessandro Mastrogiovanni Tasca Filangeri di Cutò, da Francesco Alliata di Villafranca, fondatore della mitica casa cinematografica “Panaria film”, a Bent Parodi di Belsito, giornalista, scrittore e studioso di esoterismo, fino ai giorni nostri. Tra fascino, stereotipi e scelte di vita, a volte radicali e di certo non convenzionali.

“Un modo per raccontare questi personaggi di Sicilia – sottolinea Alberto Samonà – alcuni noti, altri meno, protagonisti del proprio tempo, che hanno interpretato il Novecento in modo assolutamente originale, dando vita, forse involontariamente, alla categoria mai realmente definibile dei cosiddetti “Ultimi Gattopardi”: personaggi eretici e inattuali, di certo affascinanti, in un mondo che corre verso la modernità”.

Biglietto per la manifestazione, 3 euro. Si consiglia l’ingresso in anticipo.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.