A Gela si respira l’atmosfera di altre categorie, per le strade si parla di Gela Calcio, l’ottimo prevale sul pessimismo, la gente è più serena.

Record di spettatori al Vincenzo Presti, molti arrivano dalle città vicine, gli studenti riempiono la curva, ormai il Gela Calcio è spettacolo, nell’ultima partita 4000 spettatori molti dei quali delle città limitrofe.

Qualcuno inizia a definisce il Gela Calcio patrimonio immateriale di questa fascia di Sicilia.

Anche gli ultras utilizzano date, immagini e, storia millenaria, per incitare la squadra, tutto inserito intelligentemente su striscioni, bandiere, sciarpe; presto potrebbe nascere un nuovo rumoroso gruppo ultras: “Gelone” tiranno e stratega di Gela, conquistatore della Sicilia.





Il talento gelese Vincenzo Tuccio è imprendibile per gli avversari.

Gigante eccezionale, imprevedibile e, preciso.

Minus un giovane portiere di altre categorie.

Giocatori già sotto le lenti di ingrandimento di molte società anche di serie A.

Andrea Petta un muro in difesa.

Mbakogu, è rinato a Gela.





Maltese è un trascinatore carismatico per la squadra.

Vincenzi è un leader per i tifosi bianco azzurri.

Squadra e società sono amate dai gelesi, e dai tifosi delle città limitrofe che affollano lo stadio come mai avvenuto e aspettano la domenica per scaricare le tensioni di una settimana di lavoro.

Tutti i calciatori si trovano bene nella Città del Golfo, grazie al suo incantevole lungomare, al suo clima mite, e i suoi monumenti unici al mondo.

Si parla già di grandi sponsor, nuovo stadio e, serie B in cinque anni.

Francesco Agati

Luogo: Studio Immobiliare , Berchet, 3, GELA, CALTANISSETTA, SICILIA

