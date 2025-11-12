In libreria a partire dall’11 Novembre 2025 troverete il nuovo libro di Gela Brainstorming APS “Gela Costruiamo il Mito: Gela, Akragas e Siracusa l’origine della civiltà occidentale”.

Questo non è un semplice manoscritto: è un atto politico e sovversivo con un obiettivo chiaro.

L’Obiettivo Sovversivo: Ridisegnare l’Identità di Gela

Il libro nasce dalla volontà di Gela Brainstorming APS di sovvertire l’idea di Gela non solo tra i Gelesi stessi, ma anche nel mondo esterno.

Frutto di due anni di ricerche approfondite su storia, leggende e curiosità, l’opera vuole dotare i Gelesi di un nuovo, profondo orgoglio per la loro città e il suo immenso patrimonio culturale.

L’ispirazione per il titolo trae forza da due opere significative: “Sulle orme della Civiltà gelese” di Pietro Griffo e gli atti del convegno “Ktesis fondazioni di occidente” del 2022, riassumendo in sé tutta la storia, le curiosità e i personaggi di Gela, dal passato alla contemporaneità. La prefazione è curata dal Professore Massimo Costa.

Le “Chicche” e la Struttura del Mito

Il volume è un vero e proprio scrigno di notizie particolarissime, come dettagli sul porto dell’antica Gela, sulla fusione della campana della chiesa madre, e su aspetti unici legati, tra gli altri, all’Auriga di Delfi.

Il libro è suddiviso in quattro capitoli che offrono una panoramica completa:

Capitolo 1 – Le Leggende: Dedicato alle leggende legate alla storia di Gela e alle tradizioni, frutto di ricerca e confronto con studiosi.

Capitolo 2 – Le Storie: Approfondisce battaglie, personaggi storici e narrazioni di interesse.

Capitolo 3 – Le Curiosità: Contiene curiosità vere, tratte direttamente dalla storia della città.

Capitolo 4 – I Personaggi Contemporanei: Un’ampia sezione dedicata ai Gelesi di successo in imprenditoria, artigianato, giornalismo e musica.

La Risposta alla “Gelesitudine”

Il quarto capitolo è particolarmente significativo. Sebbene non sia stato possibile includere tutti, l’obiettivo è dimostrare che il successo è raggiungibile nonostante la “gelesitudine”, rispondendo a un preconcetto diffuso. Tra le pagine sono celebrati personaggi di spicco come Orazio Accomando, Angelo Famao, Angelo Brunetti, Silvana Grasso, Samuele Mammano, Rosario Crocetta, e Lino Incorvaia.

Un Libro per la Rigenerazione Urbana

L’acquisto di “Gela Costruiamo il Mito” non è solo un arricchimento personale, ma un sostegno concreto all’associazione. I proventi finanzieranno le attività di Gela Brainstorming APS e i suoi progetti di rigenerazione urbana, come il Museo di Arte Contemporanea a Cielo Aperto Mosaico e l’iniziativa sul Pontile, di cui si è letto sulle cronache locali.

Il libro è un lavoro corale del direttivo (il Presidente Davide Ferrara, Flavio Di Francesco, Emanuele Bonaventura, Eugenio Catania), del gruppo di ricerca della biblioteca libera (Andrea Giammella, Mirko Amato, Pasquale Iacò), e di numerosi collaboratori e advisor come Carlo Brevi, il Prof. Massimo Costa, lo storico Claudio D’angelo, con i disegni di Franco Cascino e la revisione delle bozze di Domenico Mancuso Catarinella.

Non dimenticate: l’11 Novembre segna l’uscita di questo libro essenziale. “Gela Costruiamo il Mito” è un’opera da acquistare e leggere per tutti coloro che vogliono conoscere la vera storia e riscoprire l’importanza di Gela nel contesto della nascita della civiltà occidentale.

Il libro sarà in vendita in esclusiva su Amazon https://www.amazon.it/Gela-Costruiamo-Mito-Siracusa-occidentale/dp/B0G1BWG9KM/

Luogo: GELA, GELA, CALTANISSETTA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.