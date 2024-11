Gela, città dal passato millenario, si mobilita per completare un’opera d’arte simbolo di appartenenza e rinascita: il Toro di Gela. Ideato dal Maestro Francesco Cascino e promosso dall’Associazione Comitato Civico Gela Brainstorming A.P.S., il progetto reinterpreta l’antica divinità fluviale Ghelos, raffigurata nelle monete della polis di Ghela 2700 anni fa. L’opera è una reinterpretazione contemporanea di Ghelos, la divinità fluviale che, nei secoli, ha rappresentato il fiume Gela e la sua importanza storica e culturale. La figura del Toro, con il suo volto umano, è ispirata alla mitologia greca e orientale, dove divinità e fiumi venivano raffigurati con tratti umani, simboleggiando la connessione tra uomo e natura. Il Toro di Gela vuole essere un richiamo al passato, ma anche un segno tangibile di riscatto per una città che ha bisogno di ritrovare il proprio senso di identità.

La realizzazione dell’opera è il risultato di un lungo lavoro di progettazione e impegno da parte della comunità gelese. La sua importanza va oltre l’aspetto estetico: il Toro rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare la consapevolezza della città verso il proprio patrimonio culturale, promuovendo il senso di appartenenza e il rispetto per il territorio.

Da diversi mesi, la comunità di Gela ha risposto positivamente alla nostra raccolta fondi per la realizzazione del Toro di Gela, ma per realizzare l’opera nella sua forma definitiva, abbiamo deciso di attivare un ulteriore canale di raccolta fondi su GoFundMe. Grazie a questa piattaforma, vogliamo raccogliere le risorse necessarie per realizzare l’opera in bronzo, un materiale fondamentale per garantire che il Toro di Gela possa essere esposto all’aperto senza deteriorarsi nel tempo. Il bronzo, infatti, offre una resistenza duratura agli agenti atmosferici, rendendo possibile la permanenza dell’opera all’esterno, dove potrà diventare un punto di riferimento per la città e un simbolo tangibile della sua identità.

Con questa raccolta, chiediamo il supporto di tutti: ogni contributo, anche il più piccolo, è vitale per completare l’opera e fare in modo che il Toro di Gela diventi una testimonianza duratura del nostro impegno collettivo. Non si tratta solo di raccogliere fondi per una scultura, ma di un progetto che appartiene a tutta la comunità gelese, un simbolo che unisce e guarda al futuro con speranza.

Il Toro di Gela, realizzato in bronzo, sarà non solo una scultura, ma un’icona di identità, orgoglio e cultura per tutta la città, capace di resistere al passare del tempo e alle intemperie, proprio come la comunità di Gela vuole fare.

Unisciti anche tu a questa causa. Contribuisci alla realizzazione del Toro di Gela su GoFundMe e diventa parte di un progetto che, attraverso l’arte, ridarà vigore e speranza alla nostra città.

Luogo: GELA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.