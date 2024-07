È l’evento novità della stagione 2024 che l’associazione piazzetta Bagnasco porta in piazzetta oggi alle 18.30.

“Generazioni a Confronto” il titolo del format che prende il via con l’incontro sul tema “La comunicazione”, che consentirà di raccontare il modo di comunicare nel tempo attraverso i diversi strumenti a disposizione, ma anche in base all’attitudine dettata dall’età anagrafica. Il primo di una serie di incontri in cui ci si confronta sui temi che ogni generazione affronta nel tempo in maniera differente, dandosi pacifica battaglia sui cambiamenti e le modificazioni di vita appartenenti e caratterizzanti il passare del tempo.



Eccezionale, ma anche veramente ricco il parterre in campo.

Nello specifico: per i Baby Boomer ci sarà Donato Didonna, presidente dell’associazione Piazzetta Bagnasco; per Generazione X, Tony Siino e Alessandro Lombardi; Generazione Y avrà Tullio Filippone e Alessio Castiglione; in rappresentanza della Generazione Z, ecco le giovanissime Marta Seidita e Roberta Pugliese.

A condurre l’evento sarà la giornalista Gilda Sciortino.

Una stagione, la cui direzione artistica è affidata a Tiziana Di Pasquale, che da giugno sta animando piazzetta Bagnasco proponendo un ricco cartellone di eventi artistici, teatrali, culturali e letterari, che ha sin da subito trovato e continua a trovare ampio consenso da parte del pubblico. Sponsor della stagione: Cappadonia Gelati e Liberto Motisi fiori. A collaborare per le presentazioni editoriali: la libreria Modus Vivendi e I Love Sicilia.

Il parterre

Donato Didonna

Imprenditore

Barese di nascita, palermitano d’adozione, con una lunga esperienza nei settori finanziario, immobiliare commerciale (GDO), nella consulenza finanziaria, nell’M&A (fusioni e acquisizioni) e nella comunicazione, da qualche anno è imprenditore nel settore del cibo di qualità.

Dopo essersi domandato invano, per parecchi anni, perché in un posto dove si potrebbe vivere bene in termini sia civili che materiali, come Palermo, ci si rassegni invece – perlopiù – a sopravvivere, nel settembre 2004 ha cominciato a scrivere come blogger ciò che avrebbe voluto leggere sulla stampa locale. Passione per la scrittura che lo ha visto collaborare anche con “Il Fatto Quotidiano”.

Dopo la teoria, ha cominciato a promuovere, in società con altri siciliani di buona volontà, emblematiche iniziative extraprofessionali nei settori dei beni culturali, dell’agricoltura di qualità, della finanza etica e non solo, senza curarsi che il maggiore affronto, per una certa mentalità arcaica locale, è dimostrare con i fatti che un cambiamento, volendo, è possibile.

Forte di queste esperienze, nel settembre 2010, ha pubblicato il libro “Ecco come. Cambiare la Sicilia in 10 mosse”, promuovendo imprese giovanili.

Avendo completamente perso la fiducia nei partiti tradizionali, ha confidato sempre più sull’iniziativa e sul senso di responsabilità sociale dei cittadini, secondo lo stile di vita “learn, earn, serve”.

Proprio dal desiderio di riqualificare la città mettendo in campo una rete di idee e progettualità che possano dialogare con e a partire dai cittadini e, nel caso specifico, anche dai commercianti, nel 2019 ha fondato e presiede l’associazione “Piazzetta Bagnasco”.

Tullio Filippone

Giornalista

Lavora come freelance per la redazione locale della testata La Repubblica, per l’agenzia AFP e per il settimanale del Gruppo GEDI, Il Venerdì. Ha fondato “Cafébabel Palermo”, associazione locale del web magazine Cafébabel, tradotto in 6 lingue e con sede a Parigi.

Alessandro Lombardi

Responsabile editoriale di Diecimedia

Nato a Palermo, vissuto a Roma e tornato a Palermo 10 anni fa. Esperto di comunicazione online, ha insegnato all’università di Pesaro. È stato responsabile della comunicazione online del Comune di Palermo dal 2014 al dicembre 2019. Ora dirige come responsabile editoriale Diecimedia online, il nuovo media edito da Dario Mirri.

Tony Siino

Communication specialist

Esperto di nuovi media, si occupa di comunicazione istituzionale e politica. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Sociologia con una tesi sui blog. Lavora come social media manager ed è uno speaker radiofonico. Scrive articoli sul digital. Ha ideato la directory italiana dei blog blogitalia.org e il blog palermitano Rosalio. Ha aperto i social dell’Università di Palermo e della Regione Siciliana. Attualmente è communication specialist all’AgID (tecnologo all’Istat in aspettativa) e studia l’intelligenza artificiale.

Alessio Castiglione

Pedagogista e dottorando di ricerca

Dottorando di ricerca in Health Promotion and Cognitive Sciences presso l’Università degli Studi di Palermo, nella sua ricerca si è occupato di come utilizzare smartphone e social media nella didattica delle Generazioni Z e Alpha. Esperto in Medical Humanities e in Progettazione del lavoro sociale, dal 2023 è formatore per Discentis. Presidente dell’associazione “Newbookclub community”, è autore di romanzi di formazione e articoli scientifici.

Roberta Pugliese

Giovane creativa

Una passione per la moda, la sua, che la guida nel suo percorso di studi e di vita. Prossima alla laurea all’Accademia di Belle Arti di Palermo, dove ha affinato le sue competenze che spaziano dal disegno alla realizzazione di capi d’abbigliamento, crede fermamente nell’importanza di un approccio alla moda più lento e qualitativamente superiore, che miri a ridurre gli sprechi e a valorizzare l’artigianato. Per due anni ha lavorato in una sartoria di abiti su misura, dove ha appreso l’importanza della cura dei dettagli. Ha, inoltre, avuto l’opportunità di lavorare nel mondo della sartoria teatrale, sperimentandosi con materiali e design unici, adattati alle esigenze sceniche e narrative. Il suo obiettivo è quello di aprire un negozio di abiti su misura, dove ogni capo sia unico e realizzato con cura, adottando metodi innovativi che abbiano un impatto zero sull’ambiente. Sta, infatti, esplorando l’uso di tessuti rigenerati e biologici, tecniche di tintura naturale e la produzione on-demand per evitare l’eccesso di inventario. Il suo impegno è teso a creare una moda sostenibile che rispetti il pianeta e valorizzi l’individualità di ogni cliente, proponendo soluzioni estetiche che siano al tempo stesso etiche e sostenibili.

Marta Seidita

Giovane creativa

Ventidue anni, frequenta il secondo anno del corso di Fashion Design dell’Accademia di Belle Arti di Palermo. Sin da piccola è stata spinta dalla sua creatività e dalla sua passione verso il mondo della moda. Ha studiato modellistica e sartoria; ama viaggiare, realizzare abiti e dipingere. Ha vinto il contest di Confartigianato durante la “Sicilia Fashion Week 2024”, in occasione dei 400 anni dal ritrovo delle reliquie di Santa Rosalia.

Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.