I deputati regionali Giuseppe Lombardo e Ludovico Balsamo del gruppo parlamentare autonomista esprimono il proprio apprezzamento per l’efficienza e la tempestività dimostrate dall’assessore regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, Francesco Colianni, nell’affrontare la chiusura improvvisa della diga Pozzillo.

L’assessore Colianni, infatti, si è immediatamente attivato avviando un confronto diretto con i vertici regionali di Enel, anche a seguito delle legittime preoccupazioni espresse dagli agricoltori e dalle associazioni di categoria per l’interruzione della fornitura d’acqua in un’area strategica che coinvolge alcune zone della provincia di Catania e in modo particolare il Calatino.





“Una risposta concreta ed efficace – dichiarano Lombardo e Balsamo – che ha portato in tempi rapidi alla definizione di un cronoprogramma preciso: la normale erogazione dell’acqua sarà ripristinata entro le 18:00 di mercoledì 30 luglio, come garantito da Enel”.

L’intervento di Colianni è stato accompagnato anche da un chiarimento importante: i lavori in corso sono indifferibili e urgenti, finalizzati a prevenire nuove emergenze e a garantire una maggiore tenuta del sistema idrico siciliano. L’assessore ha inoltre assicurato che non ci saranno ulteriori interruzioni del servizio durante l’estate, e che ogni futura attività sarà preventivamente concordata con la Regione e comunicata tempestivamente ai cittadini.

