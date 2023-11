“Scongiurato il pagamento all’Irsap degli oneri di urbanizzazione per gli imprenditori che intendono trasferire la proprietà della loro azienda o di un ramo della stessa, oppure riconvertire l’attività. È un importante risultato frutto delle nostre iniziative parlamentari che porterà benefici al tessuto economico siciliano”. Lo dice Mario Giambona, Vicepresidente del gruppo PD all’Ars, a proposito della norma inserita in uno degli articoli del “collegato- ter” già approvati dall’aula (il ddl è ancora in esame a Sala d’Ercole).

La norma è stata presentata da Giambona che su questo tema aveva già predisposto un apposito disegno di legge oltre che un’interrogazione parlamentare. “L’abolizione di questo balzello istituito dal governo Musumeci – aggiunge – è stata richiesta a gran voce dal mondo industriale, perché di fatto alterava il sistema della concorrenza e contribuiva a rendere le nostre aree industriali meno attrattive e competitive sul mercato. Adesso è necessario valorizzare le ZES, Zone economiche speciali, che godranno di agevolazioni e incentivi per favorire l’insediamento di nuove imprese e per attrarre investimenti”.

Conclude Giambona: “Sui temi di politica industriale il governo regionale deve coinvolgere e confrontarsi con le associazioni di categoria. Un primo passo da compiere in questa direzione è la nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Irsap, da troppi anni commissariato, in modo da dare adeguata rappresentanza alle associazioni di categoria del mondo industriale e artigianale nelle scelte gestionali di questo istituto. Proprio su questo argomento ho da poco presentato un’interrogazione parlamentare per sollecitare la nomina del C.d.A.”

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.