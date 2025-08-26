Giovedì 28 agosto, alle ore 18.30, nella sala conferenze ‘Maria Luisa Famà’ del Museo Lilibeo, Giampaolo Frezza presenterà il suo libro ‘Palermo Spasima‘ in conversazione con lo storico dell’arte Sergio Troisi. Modererà l’incontro la Presidente dell’Associazione Amici del Parco archeologico di Lilibeo Marsala, Violetta Isaia.

L’autore, professore di Istituzioni di diritto privato alla sede palermitana della LUMSA ed esperto nello studio dei rapporti tra diritto e arte, racconta la sua scoperta della città, dove si è trasferito da ben 25 anni. L’arrivo, i primi approcci, la conoscenza, l’innamoramento e, infine, l’amore puro. In cammino, con passi smaniosi, solitari e tormentati, verso la ricerca del bello in una città che a tutta prima non si manifestava, ma rimaneva nell’ombra dei vicoli abbandonati, tra palazzi dimenticati, immondizia e odori intrisi di vita vissuta e rumorosa. Nel buio, dunque, lo spasimo: questo legame eterno non cambiava nome nelle ombre della Città, ma coglieva in esse una dolce speranza di luce.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Amici del Parco archeologico di Marsala, in collaborazione con il Parco, rientra nel programma per la promozione del libro e della lettura “Marsala città che legge”. La direttrice del PALM, Anna Occhipinti, è lieta di aprire le porte del Parco per accogliere eventi che promuovano la cultura in tutte le sue forme. “Quest’anno – dice – particolarmente ampio e’ lo spazio dedicato alla lettura; il Parco, infatti, ospiterà, oltre a tante presentazioni letterarie, anche il festival “Il mare colore dei libri”, che si svolgerà in due giornate piene interamente dedicate a questa meravigliosa attività”.

