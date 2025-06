Giancarlo Torre del CiCaSub Messina, che da solo ha fotografato 48 specie, è il vincitore della 26esima edizione del Safari Foto sub dello Jonio. Secondo in classifica Massimiliano Principato, seguito, al terzo posto, da Francesco Canova, entrambi del GRO Sub Catania.

La cerimonia di premiazione è stata ospitata presso la sede della LNI di Riposto.





La gara di fotografia subacquea e monitoraggio del fondale marino, che ha visto la partecipazione di 15 concorrenti provenienti dalle provincie siciliane, che si sono impegnati per fotografare il maggior numero di specie diverse di pesci, è stata disputata nel tratto di mare del lungomare Riposto Torre Archirafi. L’ evento organizzato dalla Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee è stato patrocinato dal Comune di Riposto e dalla locale sezione della Lega navale.

Tra le curiosità della gara è stato fotografato per la prima volta nel mare di Riposto, l’esemplare di un pesce coniglio (Siganus Luridus), specie lessepsiana proveniente dal Mar Rosso ed emigrata dal Mediterraneo orientale, dove è già molto diffusa.

Luogo: LEGA NAVALE RIPOSTO , VIA ARCHIMEDE , 1, RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

