“Agatina senza pensieri” è il titolo del romanzo di Giankarim De Caro che sarà presentato giovedì 11 aprile a Palermo, negli spazi dell’associazione culturale “Amarsi” in via delle Croci 20.

Un’occasione per approfondire la conoscenza dell’autore palermitano, che nel 2018 ha debuttato con “Malavita”, l’opera che lo ha reso noto al grande pubblico e che ha registrato un enorme consenso, sia in termini di vendite che di critica.

Al libro di esordio, nello stesso anno, ha fatto seguito “Fiori mai nati”.

Nel 2020 e nel 2022, è stata la volta di “Chianchieri” e “Agatina senza pensieri”: sarà proprio sull’ultimo romanzo che verterà l’incontro culturale di giovedì 11 aprile, in programma a partire dalle 18:30 con ingresso libero.

A dialogare con lo scrittore sarà Maurizio Guarneri ; a Francesco Giordano, invece, è affidata la lettura di alcuni brani.

“Agatina senza pensieri”, pubblicato da Navarra Editore come le opere precedenti, è una storia che ha conquistato il pubblico per il linguaggio diretto e le capacità descrittive non comuni dell’autore, che riporta il lettore al 2006 e ai fermenti calcistici che, in quell’anno, attraversavano anche Palermo.

Protagonista, un personaggio femminile di rara intensità: l’Agatina che dà il titolo al romanzo, alle prese con un drammatico ritorno a casa legato a un evento luttuoso.

Tra ricordi dolorosi e memorie familiari, la donna saprà rivisitare le incomprensioni, i drammi e le ferite del suo vissuto affettivo, rivelandosi capace di rinascere, più leggera.

Sempre a fianco delle donne, degli ultimi e dei più deboli, Giankarim De Caro ha elaborato nel corso degli anni uno stile letterario personalissimo e inconfondibile.

Di recente, ha ricevuto un riconoscimento nell’ambito del Premio Internazionale “Mondello Arte” 2024 per i suoi meriti culturali.

Luogo: associazione culturale “Amarsi” , via delle Croci , 20 , PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 11/04/2024

Data Fine: 11/04/2024

Ora: 18:30

Artista: Giankarim De Caro

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.