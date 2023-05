COMUNICATO STAMPA

Giorno 19 maggio, dalle ore 11 e sino alle 13, presso i locali della libreria Feltrinelli di Messina, un incontro con l’on.le Gianni Cuperlo, deputato nazionale del PD, sul tema “Messina e il Sud. Uno sguardo oltre il Ponte”.

Per cercare di riflettere se l’Autonomia Differenziata, come progettata, comprometta la già precaria stabilità economico-sociale di Regioni del Sud, per sostenere la necessità di nuovi rapporti tra Europa e Mediterraneo che superino le criticità strutturali, politiche e sociali che ancora impediscono la crescita del Sud dell’Italia e dell’area Mediterranea.

Per riflettere sul futuro di Messina, con uno sguardo che oltrepassi il segno ideologico del Ponte e punti su una concreta prospettiva alternativa di sviluppo della città e della sua provincia, agganciata a misure strutturali di potenziamento delle esistenti risorse produttive agricole, industriali, paesaggistiche e ambientali.

Per cercare di liberare finalmente Messina dalla rinunzia a programmare un diverso sviluppo urbanistico e produttivo, in ragione delle ricorrenti promesse della politica per la realizzazione del Ponte sullo Stretto.

FIRMA

Lucia Tarro, responsabile del gruppo organizzativo dell’iniziativa

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.