Un importante appuntamento per il rilancio economico e lo sviluppo del territorio jonico-etneo è in programma per sabato 31 maggio presso la sala conferenze di Radice Pura, nella frazione di San Leonardello a Giarre. La Diocesi di Acireale e la Fondazione Maria Barbagallo Barbagallo organizzano il workshop “Territorio jonico-etneo: visioni e prospettive”, un seminario fortemente voluto dal Vescovo Monsignor Antonino Raspanti con l’obiettivo di favorire l’incontro e il dialogo tra gli imprenditori locali alla luce di nuove opportunità di sviluppo.

Il workshop si terrà dalle 10:00 alle 13:00 e sarà introdotto dallo stesso Vescovo, Antonino Raspanti. I saluti istituzionali saranno affidati al deputato regionale Nicola D’Agostino. L’evento vedrà una significativa partecipazione da parte del governo regionale, con l’adesione degli assessorati alle Attività produttive, all’Agricoltura, al Turismo e alle Infrastrutture. L’iniziativa si configura come un’occasione unica per gli imprenditori e i professionisti che operano sul territorio, invitati a partecipare per confrontarsi direttamente con i rappresentanti del governo regionale e degli enti intermedi, valorizzando e arricchendo il tessuto socio-economico locale.

Numerosi i partner che hanno aderito all’evento, tra cui IRFIS, IRSAP, CRIAS, Camera di Commercio, GAL Terre di Aci, GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara, Terme di Acireale, BAPS e SAC. A ciascuno di questi enti è stato affidato uno stand informativo, dove gli imprenditori interessati potranno incontrare i referenti e ricevere informazioni dettagliate su bandi, misure e iniziative in corso o di prossima realizzazione.

Tra i partecipanti al workshop di sabato, spicca la presenza dell’avvocato Ignazio Puglisi, presidente del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara, accompagnato dalla governance del GAL, dal consorzio Etna DOC e dall’Enoteca Regionale di Castiglione di Sicilia. Per il presidente Puglisi, l’evento rappresenta un’occasione importante per rafforzare le sinergie e promuovere le eccellenze del territorio.

