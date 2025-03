Discariche abusive e rifiuti abbandonati sono un problema anche per il territorio giarrese. Il degrado chiama degrado e, per tale ragione occorre porre un argine attraverso interventi mirati che Igm e Comune mettono in campo da tempo. Nonostante i ripetuti appelli, diverse zone della città ospitano micro discariche. In via Teatro, nei pressi del teatro incompiuto, si registra una concentrazione di rifiuti di varia tipologia che costringe gli operatori e l’Amministrazione ad effettuare, a più riprese, interventi di bonifica. Analogamente, nel rione popolare Jungo, nonostante il continuo confronto con i residenti della zona che hanno richiesto l’allestimento di una postazione ecologica con i carrellati, si notano rifiuti lasciati sulla strada. E peggio ancora, all’interno dei cassonetti, sovente, vengono rinvenuti scarti edilizi, componenti di arredo ed elettrodomestici in disuso. La rimozione dei rifiuti viene eseguita con la selezione delle diverse frazioni di materiali, con l’obiettivo di massimizzare le quote di raccolta differenziata. L’assessore all’Ambiente Giuseppe Cavallaro, non demorde e rinnova l’appello ai cittadini che, ostinatamente, non fanno la differenziata correttamente e abbandonano per strada i rifiuti indifferenziati : “I ripetuti interventi di rimozione delle discariche abusive gravano sulle spalle di tutta la comunità. I soldi pubblici potrebbero essere utilizzati per progetti più costruttivi, e, invece, siamo costretti a impiegarli nelle attività di rimozione dei rifiuti. Certo, si tratta di una minoranza della popolazione – rimarca l’assessore Cavallaro – ma è quella minoranza che rischia di compromettere e vanificare l’accurato e incisivo lavoro di bonifica che insieme all’Igm mettiamo in campo. La presenza di discariche abusive non solo deturpa il paesaggio urbano, ma comporta anche rischi per la salute pubblica e costi economici significativi per la comunità. L’Amministrazione comunale e l’Igm continuano a lavorare per trovare soluzioni efficaci, ma la collaborazione dei cittadini è fondamentale per risolvere il problema in modo duraturo”.

