Con l’obiettivo di mitigare i rischi legati alle intemperie e garantire la sicurezza dei cittadini, Igm, la società che ha in appalto la gestione dei rifiuti, sta portando avanti una serie di interventi mirati di diserbo e pulizia delle caditoie in diverse aree del centro di Giarre. Le operazioni, concentrate nelle zone urbane ad alta densità abitativa. Gli interventi di diserbo stanno interessando vie strategiche come via Forlanini, l’asse viario che conduce all’ospedale, via dello Jonio e via Russo a Macchia, il rione Regina Pacis (in particolare via Giovanni da Verrazzano), via Ungaretti(che collega Altarello con Trepunti) e l’area di Peep (via Marrone). Queste operazioni sono essenziali per rimuovere la vegetazione spontanea che, in caso di forti precipitazioni, potrebbe ostacolare il corretto deflusso dell’acqua.







Contestualmente, prosegue senza sosta l’attività di sturamento delle caditoie. Come sottolineato dall’assessore all’Ambiente, Giuseppe Cavallaro, questi interventi sono di fondamentale importanza per il drenaggio delle acque meteoriche. Prevenire la formazione di pericolosi accumuli d’acqua sulle strade è prioritario per garantire la sicurezza stradale e ridurre i disagi per la cittadinanza.

In questi giorni, i lavori di pulizia delle caditoie si stanno concentrando in zone particolarmente esposte in caso di piogge intense, quali via Carolina, nel cuore del centro storico giarrese, via Settembrini e la zona di via Silvio Pellico.

L’azione congiunta di pulizia delle caditoie e diserbo da parte di Igm si inserisce in una più ampia strategia preventiva, volta a ridurre disagi e rischi per i residenti in vista di condizioni meteorologiche avverse.

