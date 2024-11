Cambia il programma dell’attesa seconda edizione dell’Oktoberfest Giarre, dopo il rinvio deciso dagli organizzatori nel rispetto delle persone colpite dagli eventi alluvionali che hanno flagellato la zona ionica. La manifestazione, che ricreerà le atmosfere della nota festa della birra bavarese all’interno del PalaGiarre, si articolerà in tre giornate, dal 22 al 24 novembre. Ad inaugurarla sarà il sindaco di Giarre Leo Cantarella che, venerdì 22 novembre, alle ore 19.30, dopo la simbolica consegna delle chiavi della città agli organizzatori, aprirà la prima botte di birra al grido di ‘Abbia inizio la festa’, dando il via alla serata. Alle 20.30 inizierà l’esibizione dei The Daltos Country Band, formazione dal ricco repertorio country americano. Sabato 23 novembre sarà La Banda di Jess, con la loro musica energica e coinvolgente, a regalare atmosfere emozionanti tra brani jazz, rock e swing. Infine, domenica 24 novembre, alle ore 20.30, gran chiusura dell’Oktoberfest Giarre con I Brigantini, storica e amata band catanese dal sound unico e dalle performance intrise di comicità teatrale. Il loro repertorio ironico e dissacrante assicurerà divertimento e ironia.

Ma i veri protagonisti dell’Oktoberfest Giarre, organizzata dalla Lion construction srl, in collaborazione con Feudo San Giorgio Wine Experience, l’Associazione Villacher Beer ed Etna cibus srl, con il patrocinio del Comune di Giarre, saranno la birra Engel, tra i più rinomati birrifici tedeschi, presente nelle tre varietà, Gold (bionda), Weizen (bianca) e Dunkel (scura), e i prodotti tipici della gastronomia bavarese: dagli iconici bretzel a forma di cuore ai classici wurstel e crauti, dai tradizionali gnocchetti spatzle al gustoso stinco di maiale, tutto rigorosamente cucinato sul posto. A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente gli allestimenti tipici della festa di Monaco di Baviera: gli striscioni con i drappi bianchi e azzurri, gli abiti tradizionali indossati dal personale, con i grembiuli e i ricami tipici, i lunghi tavoli in legno con le panche e le tipiche botti di birra. Tutte le serate prenderanno il via alle 19.30 e si concluderanno a mezzanotte.

Luogo: GIARRE, CATANIA, SICILIA

