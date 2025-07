ll Gruppo di Azione Locale (GAL) “Terre dell’Etna e dell’Alcantara” sta continuando le sue importanti iniziative per promuovere la formazione e la facilitazione digitale tra i cittadini del territorio jonico etneo. L’obiettivo principale è garantire l’inclusione sociale ed economica di tutti in un’epoca sempre più connessa. Un partecipato evento formativo quello tenutosi nella sede della Pro Loco di Giarre. Durante l’incontro, il presidente del GAL, Ignazio Puglisi, ha sottolineato con enfasi il ruolo cruciale delle Pro Loco e il significato di queste iniziative “volte a incentivare la facilitazione digitale, consolidando il rapporto tra il GAL e le Pro Loco stesse”.





Piero Mangano, amministratore delegato del GAL, ha ribadito l’importanza che associazioni e scuole “entrino nel mondo digitale.” Ha inoltre evidenziato come, a distanza di un anno dall’avvio del progetto, il GAL “Terre dell’Etna e dell’Alcantara” sia tra i più attivi e virtuosi in Sicilia, grazie alle innumerevoli profilazioni completate nell’ambito del progetto. Claudio Guzzetta, coordinatore dei facilitatori, ha rimarcato come “il digitale permea sempre più nelle dinamiche della vita dei cittadini.” Ha poi aggiunto che, con i loro 34 punti di facilitazione digitale, il progetto intende proseguire quest’azione formativa, informativa, di assistenza e di promozione del digitale. Infine, il presidente della Pro Loco di Giarre, Salvo Zappalà, ha espresso la sua piena per la notevole partecipazione all’evento formativo sulla facilitazione digitale. Zappalà ha voluto porre l’accento non solo sul successo dell’iniziativa in termini di affluenza, ma anche e soprattutto sul valore strategico del digitale. La numerosa presenza dei soci ha confermato l’interesse e la consapevolezza della comunità sull’importanza di acquisire nuove competenze in un mondo in continua evoluzione.

