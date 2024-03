Approderà a Giarre il 20 marzo, al Cine Teatro Rex, ‘La Bibbia – Tra musica e parole nella Storia dellUomo’, opera musicale multimediale promossa dalla formazione artistica ‘Le Voci del Deserto’, che ha ricevuto il plauso e il patrocinio della Conferenza Episcopale Siciliana per l’originalità e la bellezza di un evento culturale che permette all’uomo di leggere sé stesso, la propria interiorità e spiritualità. “La Diocesi ha già ospitato questo spettacolo perché rappresenta un mezzo per annunciare la Parola – spiega Don Carmelo Raspa, biblista – D’altronde il mondo della comunicazione è cambiato. Oggi viviamo il tempo dell’immagine, di Instagram, di Telegram e quindi anche la comunicazione di contenuti per noi essenziali come la Bibbia non trascura questi canali di comunicazione, senza nulla togliere naturalmente al testo scritto e all’efficacia dell’annuncio. L’opera musicale multimediale ‘La Bibbia’

mette insieme immagini, musiche e parole, invogliando l’uditorio a porsi delle domande, a tracciare dei cammini e quindi ad accostarsi poi successivamente al testo scritto per coglierne tutta la ricchezza e tutta la portata di vita che esso custodisce. L’auspicio – conclude – è che, partendo da uno spettacolo sulla Bibbia, i cristiani credenti possano accostarsi al testo e coglierne tutte le sfumature di senso, ma soprattutto la portata attualizzante”.

Lo spettacolo, unico nel suo genere, è un avvincente mix di effetti scenici suggestivi, cortometraggi dei più celebri episodi biblici, travolgenti musiche rock-sinfoniche, esplosioni di luci con effetti multimediali, capaci di coinvolgere e trasportare gli spettatori in un’esperienza immersiva, regalando meravigliose emozioni. Questi gli episodi biblici trattati: Giovanni Battista, La danza di Salomè, La tempesta sedata, Il tempio, La parabola del seminatore, Il Getsemani, Il tradimento di Pietro, La crocifissione e La resurrezione. “Gli spettatori assisteranno ad uno spettacolo nuovo, originale e unico, sia per le modalità di esecuzione sia perché avranno la possibilità di vedere, attraverso la multimedialità, sequenze cinematografiche miscelate, come in una magica alchimia, con le musiche dal vivo – spiega Rosario Tomarchio, direttore artistico de ‘Le Voci del Deserto’ – I musicisti si esibiranno all’interno di queste immagini proiettate, girate in location bellissime della nostra Sicilia.

Quando abbiamo completato questo lavoro, durato ben tre anni, grazie anche all’apporto del regista e scenografo Salvo Romania, l’abbiamo definita per questo motivo un’opera musicale multimediale; una miscela di musiche live, con bravissimi musicisti cortometraggi e voci fuori campo. Chi lo ha visto, soprattutto nelle suggestive Gole dell’Alcantara dove abbiamo registrato due giorni di sold out – conclude – è rimasto incantato dalle musiche rock-sinfoniche e da ritmi travolgenti”.

Nel cast gli attori e danzatori Alain El Sakmavi, Andrea Compagnino, Claudia Berruccelli, Raffaella Romania, Hilmar Pintaldi, Michele Conti, Valeria Ferrante e Salvatore Romania. Gli arrangiamenti musicali sono stati curati dal M° Emanuele Chirco; programmazione computer M° Salvo Amore; testi e musiche M° Raffaella e Rosario Tomarchio. E ancora una volta il Cine Teatro Rex si conferma uno spazio poliedrico, capace di presentare proposte che variano dal teatro sociale alla commedia, dal musical al teatro di prosa e adesso, per la prima volta, un’opera musicale multimediale. “Si incastona in un’idea di spettacolo che prevede sia una parte video, multimediale, molto articolata, sia una parte musicale dal vivo, trattando un’opera sacra e storica come La Bibbia – spiega il direttore artistico del Cine Teatro Rex, Alfio Zappalà – Noi abbiamo il piacere di accogliere questa proposta, che vede anche la collaborazione di altre realtà del territorio, dalla Diocesi di Acireale alla Pro Loco di Giarre, oltre allo stesso Comune di Giarre che ha ospitato la conferenza di presentazione. Noi abbiamo aperto le porte del Cine Teatro Rex e collaborato all’organizzazione – conclude – per offrire un palcoscenico a questa originale iniziativa di spettacolo”.





Luogo: GIARRE, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.