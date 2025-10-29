L’Amministrazione comunale di Giarre, in stretta collaborazione con Igm (la società che gestisce il ciclo dei rifiuti), ha intensificato le operazioni di bonifica e pulizia delle caditoie stradali su tutto il territorio. L’intervento è considerato fondamentale con l’arrivo della stagione autunnale.

L’azione mira a garantire il corretto drenaggio delle acque meteoriche in caso di precipitazioni intense, prevenendo così la formazione di pericolosi accumuli e i conseguenti allagamenti. Le caditoie, infatti, svolgono una funzione essenziale per il deflusso delle acque e per la riduzione dei rischi idraulici, specialmente nelle aree già note per la loro vulnerabilità. In questi giorni, le operazioni si stanno concentrando nelle zone urbane che sono state in passato teatro di allagamenti o che sono maggiormente esposte al rischio di piogge intense.





Nello specifico, le unità lavorative della Igm hanno eseguito opere di spurgo manuale e pulizia in: via La Pira ad Altarello, nella frazione collinare di San Giovanni Montebello, in particolare nel dedalo di strade dietro la chiesa (come via Ciullo d’Alcamo) per poi proseguire in via Settembrini, strada particolarmente soggetta ad allagamenti in occasione di eventi meteo estremi. L’obiettivo dell’Amministrazione di concerto con Igm è assicurare un sistema di deflusso efficiente in vista della stagione più piovosa, tutelando la sicurezza pubblica e la viabilità della cittadinanza.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.