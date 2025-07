Le caditoie stradali, in occasione di precipitazioni intense, svolgono una importante funzione per il drenaggio delle acque meteoriche, eliminando, sul nascere, la formazione di pericolosi accumuli di flussi idrici. In questo senso Igm la società che gestisce il ciclo dei rifiuti a Giarre, ha intensificato, d’intesa con l’amministrazione comunale, le operazioni di bonifica delle caditoie stradali.





Questi interventi sono cruciali per il drenaggio delle acque meteoriche, prevenendo la formazione di pericolosi accumuli di acqua e garantendo la sicurezza stradale. Le operazioni, che interessano diverse aree urbane della città, sono concentrate in questi giorni in zone particolarmente esposte in caso di piogge intense.





Nello specifico, i lavori stanno interessando via Carolina, nel cuore del centro storico giarrese, via Settembrini e la zona di via Silvio Pellico, all’ingresso sud della città Contestualmente, Igm è impegnata anche in mirati interventi di diserbo in diverse aree del centro di Giarre. Questi includono la via San Matteo, il viale dello Jonio a Macchia, via Forlanini (l’arteria che conduce al presidio ospedaliero) e via delle Acacie, tra Macchia e San Giovanni Montebello. L’azione congiunta di pulizia delle caditoie e diserbo mira a preparare il territorio alle condizioni meteorologiche avverse, riducendo i disagi e i rischi per la cittadinanza.

