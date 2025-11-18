Con l’obiettivo di mitigare i rischi legati alle intemperie e garantire la sicurezza dei cittadini, Igm, la società che gestisce l’appalto dei rifiuti nel territorio giarrese, sta conducendo una serie di interventi mirati di diserbo e pulizia delle caditoie in diverse aree urbane. Le operazioni si concentrano nelle zone alta densità abitativa, ritenute maggiormente vulnerabili in caso di forti piogge. Focus su centro storico e ingresso nord della città, ritenute due macro aree a maggiore rischio; gli interventi di diserbo, in particolare, stanno interessando il cuore del centro storico giarrese (inclusa l’area ex Pescheria: vie Sciuti, Calderai, Trimarchi, Carolina), l’ingresso nord della città – nella frazione di Santa Maria la Strada – con le vie Ruggero Primo, asse viario di riferimento e Finocchiaro Aprile oltre all’area antistante il mercato ortofrutticolo, nel tratto terminale di corso Messina.





L’azione congiunta di pulizia delle caditoie e diserbo da parte di Igm, con il coordinamento dell’assessorato all’Ambiente si inserisce in una più ampia strategia preventiva, fondamentale per assicurare il corretto deflusso delle acque piovane e ridurre disagi e rischi per i residenti in vista di condizioni meteorologiche avverse. Nel contempo anche una azione di ripristino del decoro urbano, laddove erbacce restituiscono un’immagine poco edificante. L’Assessore all’Ambiente, Giuseppe Cavallaro, sta seguendo da vicino lo stato di avanzamento degli interventi, sottolineando l’importanza di questi lavori per la tenuta idraulica della città e per il decoro urbano.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.