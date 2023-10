GIARRE RITORNA AD ESSERE “CITTA’ EDUCATIVA” DAL 18 OTTOBRE AL 19 NOVEMBRE AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DI “GIARRE CITTA’ EDUCATIVA” CONFERENZE, CONCERTI, TEATRO,MOSTRE

di Press Service

12/10/2023

Giarre torna, anche per quest’ anno, ad essere “città educativa”, dal 18 ottobre al 19 novembre, al via la seconda edizione di “GIARRE CITTÀ EDUCATIVA”, promossa dall’assessorato alle Pari Opportunità e P.I del Comune di Giarre, sotto l’egida del Ministero della Cultura e dell’ARS.Previsti incontri, conferenze, concerti, teatro e mostre, ad ingresso gratuito, ospitati in prestigiose location cittadine. Giarre insieme a Palermo e Siracusa sono stati gli unici comuni siciliani ad essere inseriti in questo ambizioso progetto culturale e sociale, lanciato trent’anni fa dall’ Associazione Internazionale Città Educative (Aice), che ad oggi conta circa 500 città provenienti da 37 Paesi del mondo, con la mission, nell’ambito educativo, di creare una comunità nuova e solidale.

Ora più che mai una città o un paese, grande o piccolo che sia, dispone di innumerevoli possibilità educative. In un modo o nell’altro, la città racchiude importanti elementi che consentono lo sviluppo di un’educazione olistica: si tratta di un sistema complesso e, al tempo stesso, di un agente educativo permanente, plurale e poliedrico, in grado di rafforzare i fattori educativi e di trasformazione sociale. In una città educativa, l’educazione supera le pareti della scuola e coinvolge l’intera città. Parliamo quindi di un’educazione cittadina, in cui tutte le amministrazioni si assumono le proprie responsabilità al fine di educare e trasformare la città in un luogo di rispetto della vita e delle diversità.

Il ricco cartellone di eventi sarà presentato alla stampa, mercoledì 18 ottobre 2023, ore 10.30, al Salone degli Specchi del Palazzo del Municipio di Giarre , alla presenza del presidente dell’ Assemblea Regionale Siciliana ARS on. Gaetano Galvagno, del sindaco della città di Giarre dott. Leo Cantarella, dell’assessore alle Pari Opportunità e Pubblica Istruzione, dott.ssa Antonella Santonoceto, del dott. Nicolò Fiorenza, ispettore regionale BB.CCRegioneSiciliana e referente culturale del progetto e del prof. Gianfranco Pappalardo Fiumara, ordinario di Cattedra presso il Conservatorio “Alessandro Scarlatti”di Palermo e direttore artistico del progetto.

Fra gli artisti ed ospiti istituzionali di quest’edizione 2023: Pippo Franco,Agatino Scuderi, Roberto Carnevale, Gloria Pafumi, Sonia Maria Fortunato, Lucia Sardo, Mirella Vinci, Enrico Trantino, Donatella Aprile e l’Orchestra del Conservatorio di Palermo.

Giarre,12.10.2023

Luogo: COMUNE DI GIARRE

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.