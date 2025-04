In vista delle prossime celebrazioni pasquali, l’Amministrazione Comunale di Giarre ha stretto una sinergia operativa con IGM, la società responsabile della gestione del ciclo dei rifiuti, per intensificare le attività di diserbo in aree di particolare rilevanza religiosa e lungo i tragitti interessati dai tradizionali riti pasquali, come la suggestiva Via Crucis. L’iniziativa mira a garantire decoro e pulizia in prossimità delle chiese, luoghi centrali della spiritualità e delle liturgie pasquali, e lungo i percorsi che saranno attraversati da fedeli e processioni durante la Settimana Santa.

Le squadre di IGM sono già al lavoro, con un impegno che non si limita al solo centro di Giarre, ma si estende capillarmente anche alle diverse frazioni del territorio comunale.







L’intensificazione del diserbo rappresenta un intervento significativo per migliorare l’estetica urbana e rendere più accoglienti gli spazi dedicati alla preghiera e alle manifestazioni religiose (a Giarre è molto partecipata la processione del Cristo Morto dal Calvario di Peri, lungo il viale Sturzo, sino al Duomo). Un ambiente curato contribuisce a valorizzare la sacralità dei luoghi e a favorire una partecipazione più sentita e composta ai riti della Pasqua.

L’Assessore all’Ambiente Giuseppe Cavallaro ha espresso soddisfazione per la pronta risposta di IGM e per la collaborazione instaurata, sottolineando l’importanza di presentare una Giarre decorosa e accogliente in un periodo di grande afflusso di cittadini e visitatori.

