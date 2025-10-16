Le Segreterie nazionali di FP-CGIL, FIT-CISL, UIL Trasporti e FIADEL hanno proclamato uno sciopero generale del settore igienico ambientale per domani venerdì 17 ottobre. La mobilitazione avrà un impatto diretto sul servizio di raccolta rifiuti nel Comune di Giarre.

A causa dello sciopero, il servizio di raccolta porta a porta a cura dell’impresa Igm – che ha in appalto a Giarre la gestione del ciclo dei rifiuti – è sospeso per l’intera giornata di venerdì 17, verrà garantita solo l’erogazione dei servizi essenziali e indifferibili, come previsto dalla normativa. Il Comune di Giarre ha invitato i cittadini a non conferire alcuna tipologia di rifiuto prevista nel calendario di raccolta per quel giorno. La cittadinanza è stata esortata a collaborare per evitare l’accumulo di sacchetti e ingombranti davanti alle abitazioni e ai cassonetti, in attesa che il servizio riprenderà regolarmente il giorno successivo.

