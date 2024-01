(Bruxelles, venerdì 12/01/2024) “La protesta iniziata oggi, che nasce dal disagio degli agricoltori siciliani ma mi dicono coinvolgerà altre categorie in difficoltà, è sacrosanta ed ha tutto il mio appoggio, finché rimarrà civile”, così l’eurodeputato Dino Giarrusso in una nota. “Tutto il comparto agricolo Siciliano è in difficoltà ormai da anni, ci sono stati persino suicidi dovuti alla disperazione, di cui però nessuno parla, perché è una realtà scomoda. In Sicilia soffriamo lo spopolamento dei territori, ma se si tratta così la nostra terra -che è il nostro tesoro- e chi la lavora, come possiamo fermare i giovani che vanno via?” Giarrusso conclude attaccando la maggioranza: “Il governo nazionale e quello regionale si sono presi gioco del comparto agricolo riservandogli una mancetta, forse non comprendono la gravità della situazione. Sono stato, sono e sarò presente e vicino a tutta l’agricoltura Siciliana con il mio impegno politico all”interno delle istituzioni Europee dove ho evitato disastri, combattuto il Nutriscore, ottenuto l’IGP per i limoni dell’Etna, fermato l’etichettatura criminalizzante per il vino. Oggi però servono risorse nazionali e regionali per il comparto: spero che Schifani lo comprenda e corregga la rotta”, conclude Giarrusso.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.