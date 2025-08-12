Domani, mercoledì 13 agosto, la Villa Bellini di Catania accoglierà migliaia di fan di Gigi D’Agostino. L’evento, organizzato da Vibra Spettacoli e Mia Event Group, rientra nel cartellone del Wave Summer Music ed è parte del Catania Summer Fest, la rassegna promossa dal Comune di Catania.



Figura iconica capace di unire generazioni intere, Gigi D’Agostino porterà sul palco una scaletta che attraversa trent’anni di successi: da L’Amour Toujours a Bla Bla Bla, passando per La Passion, In My Mind e Another Way. Brani che hanno fatto la storia della musica elettronica e continuano a far vibrare le piste di tutto il mondo.



Con una carriera iniziata alla fine degli anni ’80 nelle discoteche torinesi, Gigi D’Agostino ha conquistato la scena internazionale, collezionando premi e innovando costantemente il panorama dance. Il progetto “Lento Violento”, lanciato negli anni ’90, è oggi un marchio di fabbrica riconosciuto globalmente, sinonimo di un ritmo unico e coinvolgente.



Dopo la recente pubblicazione di “Total Eclipse” (dicembre 2024), in collaborazione con Luca Noise, l’artista conferma la sua inesauribile creatività, capace di rinnovarsi restando sempre fedele alla propria identità musicale.

Il live del 13 agosto promette di essere molto più di un concerto: un viaggio tra ricordi, emozioni e pura energia. Catania si prepara a vivere una notte indimenticabile.



Biglietti disponibili su Ticketone, nei punti vendita Sicilia Ticket e, dal pomeriggio di mercoledì, al botteghino della Villa Bellini.





