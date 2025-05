Domani e domenica, il “PalaMangano” di Palermo, in via Ugo Perricone Engel 14, ospiterà la seconda fase del Campionato regionale Libertas di ginnastica artistica, evento che vedrà la partecipazione delle migliori ginnaste siciliane appartenenti alle categorie Giovanissime, Giovani, Allieve, Juniores, Seniores e Masters.



L’evento rappresenta un’importante tappa stagionale, non solo per la competizione in sé, ma anche come occasione di visibilità per il lavoro tecnico e coreografico svolto dalle atlete e dai loro team. Eleganza, forza e precisione saranno i tratti distintivi delle esibizioni in programma.





L’organizzazione dell’iniziativa è curata dalla Gymtech ASD di Villabate, con il supporto del Centro Regionale Sportivo Libertas Sicilia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e presieduto dal professore Giuseppe Mangano.

La competizione si svolgerà all’interno della struttura intitolata al compianto Massimo Mangano, figura storica della pallacanestro.

Ancora una volta, Palermo si conferma protagonista nello scenario sportivo siciliano, rafforzando il proprio ruolo come centro nevralgico per eventi di rilievo sia a livello regionale che nazionale.

Luogo: “PalaMangano”, via Ugo Perricone Engel, 14, PALERMO, PALERMO, SICILIA

