Spadafora – Si è concluso sabato 8 e domenica 9 marzo il Campionato Regionale a squadre Serie D Silver di ginnastica artistica femminile della Federazione ginnastica d’Italia.

Al Palazzetto dello Sport di Spadafora, sotto l’organizzazione della Società Sicily Academy, sono scese in campo, per disputare l’ultima prova di Campionato, per la Asd Marsala Gym Lab tre squadre Allieve nei tre diversi livelli: LA base, LB base ed LC base.





Assente la squadra Junior/Senior LB base che con 180,275 della prima prova si conferma comunque la migliore squadra regionale.

Per tutte e tre le squadre di Gymlabine il rientro in casa è soddisfacente.

La squadra LB base formata da Greta Denaro, Anna Genna, Viola Licari, Viola Lombardino e Greta Patti sale sul secondo gradino del podio.

La Squadra LC base migliora ancora lo score. Greta Arceri, Asia Bernardone, Margherita Fagarazzi, Benedetta Rallo e Rachele Sciacca totalizzano 180.900 e vincono anche la seconda prova di Campionato.

La squadra LA base delle Gymlabine Ludovica Galassi, Martina Gerardi, Clara Moretti e Bianca Pruneri conferma il secondo piazzamento.





Così i tecnici che seguono le ginnaste “Anche questa volta le aspettative sono state confermate; tutte e tre le squadre raggiungono i risultati sperati. Quarantotto esercizi e un solo fallo grave ci dimostrano che tutta la scuola lavora bene. Ogni tecnico cura il proprio settore al top apportando continuamente valore aggiunto ad ogni gruppo di cui si occupa; la scelta di una musica diversa per ogni ginnasta, ad esempio, rappresenta attenzione verso le qualità non solo tecniche ma anche artistiche di ognuna. Non preferiamo di certo la legge dei grandi numeri per cui, per forza di cose, qualcosa pigli, piuttosto amiamo esaltare le qualità e il talento di ogni ginnasta con meticolosità e riguardo”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.