Un viaggio tra giornalismo e istituzioni, per avvicinare gli studenti al mondo dell’informazione e della politica siciliana. Il progetto Enterprise, coordinato dalla Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Palermo, apre le porte delle redazioni giornalistiche e delle sedi istituzionali a cinquanta ragazzi di tre licei della città: il Meli, il Cassarà e il Basile.

Un percorso formativo fatto di incontri, visite e laboratori pratici, con l’obiettivo di far conoscere il funzionamento delle istituzioni e il ruolo dell’informazione nel raccontarle. A guidare i giovani saranno i giornalisti del Sindacato della Stampa parlamentare siciliana, che, con il supporto dell’Assostampa, li accompagneranno in questa esperienza attraverso un Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (Ptco).

Nove incontri per un totale di 30 ore, fino a maggio, in cui i ragazzi potranno visitare Palazzo dei Normanni e Palazzo d’Orleans, sedi dell’Assemblea regionale siciliana e della Presidenza della Regione, ma anche le redazioni di Giornale di Sicilia, Tgs, BlogSicilia, TeleOne e D1eci Media. Inoltre, avranno l’opportunità di realizzare interviste e contenuti su temi di attualità come politica, volontariato, giovani, salute e benessere, dispersione scolastica e violenza.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 14 febbraio, quando i tutor della Stampa parlamentare siciliana si recheranno nei tre licei per condividere con gli studenti un video realizzato dal giornalista Gabriele Ruggeri, dedicato ai luoghi e alle funzioni delle principali istituzioni regionali. Gli incontri successivi si susseguiranno fino alla prima decade di maggio, portando i ragazzi a contatto diretto con il mondo del giornalismo e dell’informazione.

“Abbiamo accolto immediatamente l’invito della Garante, Giovanna Perricone, a partecipare al progetto”, spiega Alfredo Pecoraro, presidente del Sindacato della Stampa parlamentare siciliana. “Il dialogo con i giovani è sempre un’occasione irrinunciabile. Il linguaggio del giornalismo è cambiato, si è aperto a nuove contaminazioni tecnologiche. Questo Ptco permetterà ai ragazzi di acquisire nozioni e conoscenze sul mondo dell’informazione e, al tempo stesso, ai cronisti di comprendere meglio le esigenze e le aspettative degli studenti verso un settore in continua evoluzione.”

Un’iniziativa che gode del pieno supporto delle istituzioni e delle testate giornalistiche coinvolte. “Ringrazio l’ufficio di gabinetto del presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, e la segreteria generale dell’Ars per il supporto costante, il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, e i suoi uffici per il contributo alla realizzazione del video. Un ringraziamento speciale anche agli editori e ai colleghi giornalisti di quotidiani e tv che hanno autorizzato le visite degli studenti nelle redazioni”, conclude Pecoraro.

Un’opportunità concreta per i giovani che vogliono conoscere da vicino il mondo della comunicazione e scoprire come si raccontano le istituzioni.

