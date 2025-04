“Nella Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo occorre fermarsi a riflettere sull’importanza di continuare a lavorare per una società più inclusiva e attenta ai bisogni delle persone con autismo. Questa giornata è anche un’occasione per rinnovare il nostro impegno politico e sociale a favore di chi vive quotidianamente questa condizione. La Sicilia ha fatto significativi passi avanti nella sensibilizzazione e nel miglioramento dei servizi, ma è ancora necessario un impegno costante per garantire una piena integrazione scolastica, lavorativa e sociale delle persone con autismo”. Così questa mattina Mario Giambona, vice-presidente del gruppo parlamentare siciliano del PD, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo.





“Il nostro gruppo parlamentare continua a sollecitare una maggiore attenzione verso le famiglie attraverso politiche mirate che possano davvero fare la differenza – ha continuato -. C’è necessità di un sostegno concreto attraverso infrastrutture e risorse adeguate, formazione per gli operatori e strumenti che permettano di abbattere le barriere, culturali e fisiche, che ancora oggi limitano l’autonomia e la partecipazione attiva di chi è affetto da autismo”. Giambona infine conclude aggiungendo che “il Pd intende garantire l’introduzione della norma sul “Dopo di Noi” per tutelare un futuro a questi cittadini anche quando i loro familiari non saranno più in grado di occuparsi di loro”.

