In occasione della Giornata Internazionale dell’Imprenditoria Femminile, celebrata oggi, mercoledì 19 novembre, la presidente regionale del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Sicilia, Vincenza Scala, mette in evidenza il valore crescente dell’artigianato femminile nell’isola.

«Oggi la Sicilia celebra il coraggio, l’innovazione e la resilienza delle sue imprenditrici e artigiane. L’artigianato femminile non è solo un settore in espansione, ma un motore strategico per lo sviluppo economico e sociale del territorio», afferma Scala.





Nonostante i passi avanti registrati negli ultimi anni, secondo Scala le donne artigiane siciliane continuano a incontrare ostacoli importanti. «È essenziale garantire pari accesso ai finanziamenti, promuovere formazione e orientamento verso settori innovativi come digitale, tecnologie avanzate e lauree STEM, oltre a facilitare la conciliazione tra vita professionale e familiare. Le istituzioni, sia nazionali che regionali, devono continuare a creare condizioni favorevoli alla nascita e al consolidamento delle imprese femminili, sostenendo la partecipazione attiva delle donne in tutti i comparti economici».

Scala conclude sottolineando il valore identitario dell’artigianato femminile nell’isola: «L’imprenditoria artigianale femminile siciliana è un patrimonio di inestimabile valore, un equilibrio unico tra tradizione e innovazione. È un’arte che affonda le radici nella storia della Sicilia, dove le mani sapienti delle donne creano opere che raccontano passione, dedizione e cultura».

