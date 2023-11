PALERMO 30 NOVEMBRE 2023 – Basterà presentarsi muniti del documento di identità per sottoporsi gratuitamente allo screening per la ricerca di infezioni sessualmente trasmesse. L’iniziativa, in programma domani, venerdì 1 dicembre in occasione della Giornata mondiale contro l’AIDS, è organizzata dal Dipartimento Interaziendale di Diagnostica di Laboratorio dell’Asp di Palermo.

Sette ambulatori di città e provincia saranno aperti, in modalità Open Day dalle 8.30 alle 17, per accogliere gli utenti maggiorenni, con particolare riferimento alla fascia più giovane della popolazione. Gli operatori dell’Azienda sanitaria del capoluogo saranno a disposizione per fornire informazioni sui rischi correlati alle infezioni sessualmente trasmissibili e per effettuare il test per la prevenzione da HIV (1 e 2), Epatite C (HCV) e Sifilide. “I test precoci – sottolinea il Commissario straordinario dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – rappresentano l’unica strada per avviare in tempo le terapie mediche e limitare il diffondersi delle infezioni”.

Le strutture nelle quali sarà possibile aderire all’iniziativa sono: l’ambulatorio per lo screening delle infezioni sessualmente trasmesse (IST) del Dipartimento Interaziendale di Diagnostica di Laboratorio di Via Carmelo Onorato 6 a Palermo ed i “Punti prelievo” dell’Ospedale Ingrassia di Palermo; dell’Ospedale “Civico” di Partinico; dell’Ospedale “Dei Bianchi” di Corleone; dell’Ospedale “Cimino” di Termini Imerese; del Presidio Ospedaliero “Nuovo” di Cefalù (U.O.C. Medicina Trasfusionale; Laboratorio del Poliambulatorio di Lercara Friddi. (nr)

