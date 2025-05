Domani, 20 Maggio, in occasione della “Giornata mondiale delle Api”, Agriturismo Bergi, di proprietà della famiglia Di Garbo e situato a Castelbuono (PA) nel cuore del Parco delle Madonie, inaugurerà il primo “Apiario del Benessere®” della Sicilia.

Si tratta di una data dal significato specialissimo e internazionale, ovvero la ”Giornata Mondiale delle Api”, che si celebra ogni anno per sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo fondamentale di questi preziosi impollinatori, sulle minacce che devono affrontare e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile.

“Apiario del Benessere®” è un marchio registrato dell’Associazione Italiana Apiterapia nata con lo scopo di divulgare la conoscenza e l’uso dell’apiterapia in Italia attraverso un gruppo di medici, apicoltori, ricercatori, operatori del benessere e altre figure interessate e che contribuisce quindi a far crescere il sapere su questa antica pratica recentemente riscoperta anche nel nostro Paese.

L’Agriturismo Bergi si trova a Castelbuono (PA) in Sicilia, nel cuore del Parco delle Madonie, ed è nato dalla visione e determinazione di Pasquale Di Garbo e Anna Sottile, che hanno trasmesso alle quattro figlie Daniela, Laura, Floriana e Antonella la cultura e la sapienza legate alla terra. Bergi, che si fregia anche del marchio comunitario di qualità ecologica “Ecolabel”, comprende un territorio di circa 100 ettari un tempo parte del Feudo Bergi e si trova nel cuore del Parco delle Madonie, zona montuosa nota per la biodiversità. L’apicoltura è da sempre un’attività caratterizzante per l’azienda Bergi che nel 2008, insieme ad altri apicoltori, si adoperò con Slow Food per scongiurare il pericolo dell’estinzione della razza Ape Nera Sicula -l’unica che alleva- creando un apposito Presidio in cui ogni apicoltore avrebbe dovuto assicurare la purezza dell’ape allevandone la razza su un’isola minore (Lampedusa nel caso di Bergi) oltre che nel proprio territorio.

L’Apiario del Benessere® di Bergi è il primo costruito in Sicilia e si raggiunge in due minuti a piedi dall’agriturismo: esposto a Sud, è stato concepito per permettere ai visitatori di beneficiare dei trattamenti di Apiaroma, Apisound, Apipetdidattica e Apiturismo.

“Agriturismo Bergi si trova nel Parco delle Madonie, zona montuosa incredibile per la biodiversità” – raccontano le sorelle Di Garbo – “qui anni fa nostro padre intraprese l’attività dell’apicoltura e subito si innamorò del mondo incredibile della vita dell’alveare, davvero uno dei più affascinanti in natura, specializzandosi nella produzione di miele e ottenendo dei riconoscimenti a livello mondiale. Per noi è stato un passo quasi naturale entrare a fare parte dell’Associazione Italiana Apiterapia e creare il primo Apiario del Benessere® in Sicilia, un luogo dedicato alle favolose api che desideriamo far conoscere con tutti i suoi benefici a tante persone di tutte le età”.

Da oggi sarà possibile contattare Agriturismo Bergi per fissare telefonicamente o a mezzo mail (info@agriturismobergi.com – +39 0921 672045) la propria esperienza nell’Apiario del Benessere®, che sarà aperto da Maggio a Ottobre su prenotazione.

