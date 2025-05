Domenica 18 maggio, in occasione del World Hypertension Day, la Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università degli Studi di Palermo, guidata dal Professore Giuseppe Mulè, promuove una giornata interamente dedicata alla prevenzione dell’ipertensione arteriosa, una delle principali cause di malattie cardiovascolari, spesso silenziosa ma potenzialmente letale.

Dalle ore 9 alle 18, presso il Centro Commerciale “Conca D’Oro”, gli Assistenti in Formazione della Scuola, coordinati dal Professor Mulè e dalla Dott.ssa Caterina Carollo, effettueranno valutazioni gratuite comprensive di anamnesi e misurazione della pressione arteriosa. L’iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza. I soggetti che presenteranno valori pressori alterati saranno invitati a proseguire il percorso diagnostico con una visita specialistica presso il Policlinico “Paolo Giaccone”.

«Con grande soddisfazione proseguiamo un’attività di screening che da anni portiamo avanti sul territorio, in linea con gli obiettivi della Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa», afferma il Prof. Mulè. «La prevenzione resta l’arma più efficace contro le malattie cardiovascolari e renali».

La dott.ssa Carollo sottolinea il valore di un’iniziativa che unisce didattica, assistenza e ricerca: «È fondamentale uscire dall’ambito accademico per incontrare direttamente le persone e promuovere una cultura della salute più consapevole e diffusa».

Gli organizzatori esprimono infine un sentito ringraziamento alla Direzione del Centro Commerciale “Conca D’Oro” per la sensibilità dimostrata e la disponibilità ad accogliere future campagne di prevenzione rivolte ai cittadini.

Lo scorso anno sono stati oltre 500 le persone visitate che anno partecipato all’open day. Il motto della giornata è far conoscere ad un pubblico sempre più vasto che prevenire è vivere. E conoscere i propri valori pressori è il primo passo.

Luogo: Palermo, Centro Commerciale Conca D’oro

