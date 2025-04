In occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, l’Ebat Ciala Catania, l’Ente bilaterale agricolo territoriale promosso dalle organizzazioni sindacali e datoriali del settore agricolo, rinnova il proprio impegno concreto per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agricoli nella provincia etnea.

La sicurezza nei luoghi di lavoro non è solo un diritto, ma un dovere condiviso. In un comparto come quello agricolo, dove i rischi legati all’attività lavorativa sono spesso elevati e sottovalutati, l’azione dell’ente bilaterale assume un valore strategico per la prevenzione degli infortuni e la diffusione di una cultura della sicurezza. “La sicurezza sul lavoro non può essere un principio astratto.

Deve tradursi in formazione, assistenza, strumenti concreti e consapevolezza diffusa – dichiara Claudio Petralia, presidente dell’Ebat Ciala Catania – Lavoriamo ogni giorno per garantire che i lavoratori agricoli del nostro territorio abbiano accesso a un ambiente di lavoro più sicuro, a tutela della loro salute e della loro dignità”.

Tra le principali azioni messe in campo dall’Ebat Ciala Catania nel corso degli anni si evidenziano i servizi di informazione e consulenza per aziende e lavoratori sui temi della sicurezza e sulla normativa vigente; l’erogazione di contributi per la formazione e l’acquisto di DPI; le campagne di sensibilizzazione e le attività formative rivolte ai lavoratori e la collaborazione con enti pubblici e privati per la promozione di buone pratiche e modelli virtuosi in ambito agricolo. Di particolare rilievo, inoltre, l’assegnazione di defibrillatori automatici e la realizzazione di una mappa interattiva che consente la navigazione guidata fino ai punti di installazione, di fondamentale importanza dato l’isolamento dei luoghi di lavoro agricoli.

In questa giornata simbolica, l’Ebat Ciala Catania invita tutti gli attori del comparto agricolo – imprese, lavoratori, istituzioni e cittadini – a rinnovare insieme l’impegno per un’agricoltura più sicura, più giusta e più umana. “Solo attraverso una rete di responsabilità condivisa – conclude Petralia – possiamo costruire un presente e un futuro dove la sicurezza non sia una conquista episodica, ma una condizione stabile e garantita per tutti i lavoratori”.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

